Bolile „moderne” nu mai afectează doar oamenii: tot mai multe animale de companie suferă de cancer și obezitate

Cancerul, diabetul și obezitatea nu afectează doar oamenii, ci se răspândesc și la animale, iar situația devine din ce în ce mai alarmantă, avertizează oamenii de știință.

Animalele se îmbolnăvesc ca oamenii

Pe glob, animalele suferă din ce în ce mai mult de boli cronice care odinioară erau întâlnite doar la oameni. Pisicile, câinii, vacile și chiar speciile marine au rate crescânde de cancer, diabet, artrită și obezitate, boli legate de aceiași factori care ne afectează pe noi: genetica, poluarea, alimentația proastă și stresul, scrie Science Daily.

Cancerul, diabetul și obezitatea afectează câinii și pisicile

Un nou studiu al oamenilor de știință de la Universitatea Agricolă din Atena propune un model unificat care leagă aceste afecțiuni între specii. În toată lumea, o gamă largă de animale, inclusiv de companie, de fermă și specii marine, dezvoltă probleme grave de sănătate. Cancerul, obezitatea, diabetul și bolile degenerative ale articulațiilor devin din ce în ce mai frecvente.

Aceste afecțiuni cronice netransmisibile (NCD) sunt în creștere. Însă comunitatea științifică nu dispune deocamdată de cercetări interdisciplinare ample care să explice de ce acestea afectează atât de multe specii.

Studiul care propune un nou model de evaluare a riscurilor

Înțelegerea fenomenului este necesară. Aceiași factori care afectează sănătatea animalelor au efect și asupra oamenilor. Un studiu recent dezvăluie o nouă abordare conceptuală, menită să îmbunătățească monitorizarea și gestionarea bolilor cronice la animale.

Condusă de Antonia Mataragka, cercetătoare în domeniul științelor animale la Universitatea Agricolă din Atena, studiul oferă un model de evaluare a riscurilor bazat pe dovezi. Nu numai că sprijină sănătatea veterinară, ci și oferă informații relevante pentru sănătatea publică.

Aceleași boli și cauze

Oamenii și animalele se lovesc de o creștere similară a bolilor cronice. După analizarea cercetărilor existente privind afecțiunile netransmisibile la animale, studiul lui Mataragka evidențiază mai mulți factori care contribuie la apariția acestora.

Așadar, predispoziția genetică crește riscul de îmbolnăvire în anumite populații. Patrupedele crescute selectiv pentru aspectul fizic și animalele de fermă ținute pentru productivitate prezintă rate mai mari de afecțiuni precum diabetul.

Mediul, alimentația și stresul, factori cheie ai bolilor cronice

Totodată, influențele mediului modelează modul și momentul în care aceste boli apar la diferite specii. Alimentația deficitară, activitatea fizică limitată și stresul pe termen lung sunt factori majori.

Obezitatea afectează pisicile și câinii. Sondajele estimează că 50-60% dintre animale se încadrează în categoria supraponderalilor. În mediul agricol, circa 20% dintre porcii crescuți intensiv suferă de osteoartrită. Speciile marine au probleme similare. De pildă, balenele beluga fac cancer gastrointestinal, iar somonul de crescătorie din Atlantic suferă de sindromul cardiomiopatiei.

Poluarea chimică, un pericol major pentru sănătatea animalelor

Animalele care trăiesc în zone poluate, contaminate cu substanțe chimice industriale, prezintă rate de tumori hepatice de până la 15-25%. Hidrocarburile aromatice policiclice (PAH) și bifenilii policlorurați (PCB) sunt principalele cauze. Schimbările ecologice provocate de om amplifică aceste amenințări: urbanizarea, perturbările climatice, conversia terenurilor și pierderea biodiversității cresc frecvența și gravitatea expunerilor nocive.

În mediul urban, creșterea temperaturilor și calitatea slabă a aerului contribuie la obezitate, diabet și tulburări imunitare la animalele de companie. Scurgerile chimice și poluarea aerului afectează funcția endocrină la păsări și mamifere.

Urbanizarea și schimbările climatice agravează situația

„Pe măsură ce schimbările de mediu accelerează apariția bolilor, absența sistemelor de diagnosticare precoce întârzie și mai mult detectarea bolilor netransmisibile la animale”, susține Mataragka. „În timp ce organizații precum Organizația Mondială a Sănătății furnizează date extinse privind mortalitatea cauzată de bolile netransmisibile la oameni, statisticile detaliate similare pentru animale sunt rare. Acest lucru indică necesitatea unei cercetări cuprinzătoare și a unei supravegheri sporite în domeniul sănătății veterinare”, a explicat cercetătoarea.

Experții propun strategii de atenuare în patru niveluri: individual, populație (turmă), ecosistem și politici. Concluziile evidențiază schimbările climatice, degradarea habitatului, poluarea și dezechilibrul alimentar ca factori alarmanți.