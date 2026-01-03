Detalii neștiute despre trecutul lui Nicolas Maduro. Momentul în care președintele Venezuelei adoptă o pisică vagaboandă și programul național pentru animalele abandonate

Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și a soţiei sale, Cilia Flores, de către forțele americane este subiectul momentului la nivel mondial. Cei doi sunt acuzați de narco-terorism şi import de cocaină în Statele Unite. Washington susține că familia prezidențială s-a aliat cu gherilele Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), precum şi cu carteluri criminale pentru a “transporta tone de cocaină în SUA”. Puțină lume știe că, în 2014, în timpul lansării unui nou program guvernamental de protejare a animalelor de pe stradă, Maduro a adoptat o pisică vagaboandă.

Nicolas Maduro are un trecut puțin cunoscut legat de protecția animalelor

În timp ce conducea o campanie de vaccinare în cadrul programului, numit Mission Nevado în onoarea câinelui care l-a însoțit pe Simon Bolivar în timpul războaielor de independență, Nicolas Maduro s-a oprit când a văzut o pisică gri cu alb, notează laprensa.hn.

„O voi adopta, ce pisică frumoasă”, a spus el la acea vreme.

Preț pe iubirea pentru animale

Animalele de companie abandonate au fost în centrul atenției programului lansat chiar de Maduro. Președintele Venezuelei a declarat, la acea vreme, că singura cerință pentru a participa la program este „să-ți iubești patria”.

„Să fii plin de iubire în interior, iar cei care nu au această iubire ar trebui să urmeze un curs pregătitor pentru a învăța ce este iubirea”, a precizat acesta. „Pentru asta există Misiunea Nevado, pentru a uni toți venezuelenii care au o inimă bună”, a adăugat el.

Programul își propunea să crească gradul de conștientizare cu privire la drepturile animalelor dintr-o perspectivă „ecosocialistă”, a susținut Maduro.

Ca parte a noii misiuni, președintele a anunțat atunci crearea a șase centre veterinare complete în țară și a ordonat, de asemenea, cabinetului său să monitorizeze prețul tuturor produselor de origine animală.

Mission Nevado, planul lui Maduro

Ulterior, ținând în mână pisica adoptată, Maduro a transmis că guvernul își extinde controalele stricte la serviciile veterinare. Astfel de măsuri, spunea el, sunt necesare pentru a împiedica companiile să majoreze prețurile pe nedrept, scrie theworld.org.

Planul pro-animale de companie, numit Mission Nevado, oferea sprijin voluntarilor pentru sterilizarea animalelor, campanii împotriva abuzului asupra animalelor și crearea unui spital public pentru animale de companie, potrivit autorităților.

Legătura cu Simon Bolivar

Numele nu este lipsit de simbolism. Nevado, care înseamnă „Înzăpezit”, este numele câinelui despre care se spune că l-a însoțit în luptă pe eroul independenței latino-americane din secolul al XIX-lea, Simon Bolivar.

Hugo Chavez și-a numit mișcarea socialistă, Revoluția Bolivariană, după Bolivar. Cu mult înainte de moartea sa, în martie 2013, Chavez a vorbit despre extinderea revoluției la regnul animal. Prin urmare, numele misiunii este firesc.

Într-adevăr, Bolivar și câinele său, Nevado, apar în imaginile oficiale ale campaniilor pentru animale. În orașul andin Merida, în 2003, niște copii i-au oferit lui Chavez cadou un câine de companie pe nume — ați ghicit — Nevado.

Un alt câine care a apărut spontan în timpul procesiunii funerare de 12 kilometri pentru Chavez a fost numit Nevado de Garda Națională. Chavez era faimos pentru discursurile sale înflăcărate. Însă sloganul Misiunii Nevado provine dintr-unul dintre citatele sale mai blânde: „Capacitatea de a iubi este infinită”.

