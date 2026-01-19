Nu îți permiți un animal de companie? Centrele de terapie asistată de câini, cai și pisici, tot mai căutate în România

Îți dorești un animal de companie, dar nu ai posibilitatea să-l întreții? Există centre în care te poți relaxa alături de căţei, pisici, cai sau…alpaca. Experții susțin că animalele de terapie ne ajută să ne exprimăm emoţiile mai ușor.

Variante pentru cei care nu pot avea grijă de un animal de companie

Rasa energică Golden Retriever, de exemplu, este pură terapie. Copiii care interacționează cu animalele devin mai calmi, mai atenți și încrezători.

“Extrem de ușor de dresat, sunt extrem de pofticioși, mult mai pofticioşi decât alte rase și din nevoia lor de socializare cu oamenii și ăsta este un aspect foarte important, din empatia naturală pe care o au față de oameni”, a subliniat Daria Macovei, îngrijitoare, pentru Observator.

Inclusiv echitaţia face minuni. Copiii văd în cai niște prieteni, care îi ajută să-şi depășească anumite bariere.

“În primul rând îți dă foarte multă încredere în tine să fii în preajma cailor. Această relație non-verbală pe care o ai cu căluții e ceva ce nu poți descrie în cuvinte”, a precizat Ştefania Ionescu, trainer.

Hipoterapia, metodă de terapie

Terapia cu cai (hipoterapia) este una dintre cele mai cunoscute metode de terapie prin care îți poți dezvolta abilitățile de comunicare, încrederea în sine și echilibrul.

Iar pisicile ne ajută să uităm de durere: “Pisicile au proprietăți vindecătoare, sunt adevărate medicamente vii. Au proprietăți vindecătoare. Asupra sistemului osos, oasele se vindecă mai repede. Copiii care în primul an de viață cresc cu pisici, le scade riscul de astm sau de alergii prin creșterea imunității”, a explicat Gina Vlad, crescătoare de feline.

Iar o alpaca ştie cum să-i cucerească pe cei singuri şi retraşi: “Pentru a te conecta cu ele, trebuie să ai foarte multă răbdare. Prin proces înveți să devii mai calm”, potrivit Ruxandrei Dincă, manager.

Terapia asistată de animale este recomandată persoanelor care suferă de anxietate, dificultăți de adaptare ori tulburări de comportament.

