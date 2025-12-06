Cele mai recente date publicate în APPA 2025 Bird, Small Animal & Horse Report arată o schimbare clară în modul în care noile generații aleg animalele de companie. Gen Z și Millennialii devin tot mai interesați de păsări, animale mici și chiar cai, remodelând complet tendințele din aceste categorii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Conform raportului Asociației Americane pentru Produse de Animale de Companie (APPA), Gen Z reprezintă acum 22% dintre posesorii de păsări și 34% dintre cei care dețin animale mici. În plus, Millennials au ajuns să dețină 39% din totalul proprietarilor de cai. Pe scurt, generațiile tinere sunt tot mai implicate și mai dispuse să investească în animalele speciale pe care le îngrijesc, notează Pet Food Industry.

Creștere spectaculoasă în rândul proprietarilor tineri

În numai doi ani, proprietarii Gen Z de păsări au crescut cu 22%, în timp ce numărul celor care au animale mici a urcat cu 17%. La categoria cai, Millennials sunt actorii principali, cu o creștere de 15% față de 2023.

„Observăm un interes tot mai mare și o implicare mult mai profundă din partea deținătorilor de animale”, declară Pete Scott, președinte și CEO al APPA. „Noile generații aduc obiceiuri de cumpărare diferite, ceea ce deschide oportunități noi pentru industria produselor destinate animalelor de companie.”

Raportul analizează comportamentul a peste 6 milioane de gospodării americane care dețin păsări, alte 6 milioane cu animale mici și 2 milioane cu cai.

Tendințe în rândul posesorilor de păsări

Ce păsări preferă tinerii

Perușii rămân pe primul loc, fiind aleși de 28% dintre proprietarii de păsări.

Nimfele (cockatiels) câștigă rapid popularitate, cu o creștere impresionantă de 58% față de 2023. Gen Z și Baby Boomers sunt principalele generații care impulsionează această ascensiune. În prezent, 19% dintre posesorii de păsări au o nimfă în casă.

Magazinul de păsări – sursa preferată de informații

Tot mai mulți proprietari preferă informațiile și cumpărăturile direct din magazine specializate:

25% se informează în magazinele de profil (o creștere de 47% față de 2018).

28% consultă personalul acestor magazine pentru sfaturi (+22% față de 2018).

21% își cumpără păsările direct din astfel de magazine – o explozie de 62% în ultimii șase ani.

Păsările primesc cadouri… tot mai scumpe

76% dintre proprietarii de păsări cumpără cadouri pentru înaripatele lor, cu o cheltuială medie de 40,52 USD, cu 42% mai mult decât în 2023. Gen Z și Millennialii conduc și acest trend.

Animalele mici – preferatele familiilor și ale tinerilor

Care sunt cele mai populare animale mici

Iepurii domină topul cu 37% dintre proprietari, o creștere de 37% față de 2018. Sunt preferați în special de Gen X și Baby Boomers.

Porcușorii de Guineea reprezintă 23% dintre animalele mici.

Hamsterii ajung la 18%, însă înregistrând un declin abrupt de 25% comparativ cu 2018.

Unde se fac cumpărăturile pentru animale mici

Pet supermagazinele rămân principala sursă de achiziție pentru:

hamsteri: 26%

porcușori de Guineea: 24%

alte animale mici: 16%

Majoritatea proprietarilor cumpără hrană și recompensele fizic:

55% cumpără hrana din magazin

52% iau recompensele tot din magazinele fizice

40% aleg pet supermagazine pentru hrană ambalată și granule

Cadouri pentru animăluțele mici? Absolut!

Nu mai puțin de 87% dintre proprietarii de animale mici cumpără cadouri pentru acestea — o creștere de 16% în șase ani. Cheltuiala medie este de 34,52 USD, cu 31% mai mult decât în 2023. Gen Z și femeile conduc acest obicei simpatic și tot mai răspândit.

Comportamentul posesorilor de cai – generațiile tinere merg înainte cu încredere

Mai mulți cai în aceeași gospodărie

55% dintre proprietarii de cai au doi sau mai mulți cai, o creștere de 22% din 2018.

Creștere majoră în achizițiile online

Deși magazinele specializate rămân populare, cumpărăturile online au explodat:

28% cumpără șei și accesorii online (+33% în șase ani)

25% cumpără căpestre și accesorii online (+39%)

29% comandă online ustensilele de îngrijire (+53%)



Achizițiile direct de la producători depășesc magazinele fizice

Pentru prima dată, cumpărăturile pentru anumite produse depășesc feed store-urile:

41% cumpără pături direct de la producători

36% achiziționează căpestre și accesorii direct

Achizițiile de haltere direct de la producători au crescut cu 56% față de 2023.

Da, și caii primesc cadouri

73% dintre proprietarii de cai cumpără cadouri pentru prietenii lor necuvântători, cu o medie impresionantă de 96,92 USD pe cadou.

O nouă eră în lumea animalelor speciale

„Datele de anul acesta arată o schimbare generațională care are loc în timp real”, spune Ingrid Chu, vicepreședinte APPA. „Gen Z și Millennialii formează obiceiuri noi de cumpărare, iar asta împinge înainte aceste categorii de animale și deschide noi oportunități.”

Tinerii proprietari aduc un val nou de interes, investiție și dedicare pentru păsări, animale mici și cai — semn că piața animalelor speciale se află într-un moment de expansiune fără precedent.