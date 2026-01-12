Povestea reală a lui Oscar, motanul de terapie care a prezis moartea a peste 100 de oameni / Pisoiul se ghemuia lângă pacienți înainte de ultimele lor clipe (VIDEO)

În 2005, motanul Oscar a fost adoptat de un azil de bătrâni cu Alzheimer și alte forme de demență din SUA pentru a fi crescut ca animal de terapie. Încă din primele luni, personalul căminului a observat ceva ciudat la pisoi.

Oscar se așeza lângă bolnavi înainte de moartea lor

Lui Oscar nu-i plăcea să fie afectuos mereu. De cele mai multe ori, prefera să stea singur și retras. Însă, din când în când, motanul se urca în patul unui rezident și se ghemuia lângă el, refuzând să plece. Culmea, de fiecare dată când se întâmpla acest lucru, persoana respectivă murea la scurt timp, uneori în doar câteva ore.

Inițial, aceste coincidențe nu au fost luate în serios. Însă, după ce situația s-a repetat de peste 20 de ori, angajații azilului au început să creadă că Oscar prevestea moartea. Când îl vedeau așezat lângă un pacient, contactau familia pentru a-i chema la căpătâiul acestuia.

Centrul Steere House din Providence, Rhode Island, se descrie ca fiind „o organizație non-profit independentă, care deservește adulții cu nevoi speciale într-un mediu sigur”.

Motanul a avut un dar special

Povestea lui Oscar a devenit cunoscută prima dată într-un eseu din 2007, intitulat „O zi din viața motanului Oscar ”, publicat în The New England Journal of Medicine. Autorul său, dr. David Dosa, a fost geriatru la Spitalul Rhode Island și profesor asistent de medicină la Universitatea Brown, scrie Snopes. Un fragment din eseu îl descrie pe Oscar vizitând un pacient, adulmecându-l, hotărând că nu era momentul lui, apoi trece mai departe:

„Întorcându-se pe hol, Oscar ajunge în camera 313. Ușa este deschisă și el intră. Doamna K. se odihnește liniștită în patul ei, respirând regulat, dar superficial. Este înconjurată de fotografii cu nepoții ei și una din ziua nunții. În ciuda acestor amintiri, este singură. Oscar sare pe patul ei și adulmecă din nou aerul. Se oprește să analizeze situația, apoi se întoarce de două ori înainte de a se ghemui lângă doamna K.

Trece o oră. Oscar așteaptă. O asistentă intră în cameră pentru a-și verifica pacienta. Se oprește pentru a observa prezența lui Oscar. Îngrijorată, părăsește în grabă camera și se întoarce la birou. Ia fișa medicală a doamnei K. de pe raftul cu dosare medicale și începe să dea telefoane.

În decurs de o jumătate de oră, familia începe să sosească. Scaunele sunt aduse în cameră, unde rudele își încep priveghiul. Preotul este chemat pentru rugăciuni. Și totuși, Oscar nu s-a clintit, ci torcea și o mângâia ușor pe doamna K. Un nepot își întreabă mama: „Ce face pisica aici?”. Femeia, luptând să-și rețină lacrimile, îi spune: „Este aici ca să o ajute pe bunica să ajungă în rai”.

30 de minute mai târziu, doamna K. își dă ultima suflare pământească. Oscar se ridică, se uită în jur, apoi părăsește camera atât de liniștit încât familia îndurerată abia dacă observă.

Povestea reală a inspirat filme și romane

Potrivit dr. Dosa, motanul Oscar a avut o capacitate uimitoare de a prezice moartea. Pisoiul a prezidat sfârșitul pentru peste 25 de rezidenți la etajul al treilea al Centrului de Îngrijire și Reabilitare Steere House din Providence, Rhode Island. Simpla sa prezență la căpătâiul pacientului a fost considerată de medici și personalul căminelor de bătrâni ca un indicator aproape absolut al morții iminente, permițând personalului să anunțe din timp familiile. Oscar a oferit, de asemenea, companie celor care altfel ar fi murit singuri.

Eseul lui Dosa a introdus povestea lui Oscar în cultura populară a vremii, atrăgând atenția unor publicații importante precum CBS News și Reuters, ultima dintre ele raportând că numărul pacienților crescuse cu 50. În 2009, drama medicală de succes „House” a difuzat un episod numit „Hello Kitty”, care prezenta o intrigă inspirată de Oscar. Romanul „Doctor Sleep” al lui Stephen King din 2013 prezintă, de asemenea, o felină cu un dar similar.

În 2010, Dosa a publicat o carte intitulată „Making the Rounds with Oscar”, detaliind presupusul dar divin al lui Oscar. Un an mai târziu, Variety a anunțat că un lungmetraj bazat pe cartea lui Dosa era în curs de dezvoltare, deși nu s-a realizat niciodată filmul. În total, Oscar a prezis moartea a peste 100 de rezidenți.

„Cred că la început am fost cu toții puțin sceptici. Nu e ceva ce vezi în fiecare zi, iar pisica asta era destul de banală în orice alt sens. Demența este o boală oribilă, dar, în cele din urmă, îngrijitorii sunt cei care suferă cel mai mult”, a explicat dr. David Dosa.

Care este explicația, potrivit oamenilor de știință

Posibile explicații științifice pentru abilitatea lui Oscar au fost discutate în comunitatea medicală. Dosa a sugerat că motanul ar fi putut mirosi cantități microscopice din anumite substanțe biochimice excretate de celulele canceroase în respirația pacienților cu cancer pulmonar și de sân.

Pe măsură ce celulele mor, carbohidrații sunt degradați în mulți compuși oxigenați diferiți, inclusiv diverse tipuri de cetone – amestecuri chimice cunoscute pentru aroma lor parfumată. Cetonele se găsesc, de asemenea, în abundență în timpul episoadelor de diabet juvenil netratat, iar medicii sunt învățați încă din facultate să adulmece respirația diabeticilor pentru a determina dacă nivelul lor de zahăr este ridicat.

Oscar a murit la 17 ani

Ar fi putut oare Oscar să simtă pur și simplu un nivel ridicat al unui compus chimic eliberat înainte de moarte? Este clar că animalele au un simț al mirosului rafinat, care depășește cu mult pe cel al omului.

În 2022, Oscar a murit: „Cu tristețe anunțăm că Oscar, motanul nostru de terapie, a decedat după 17 ani minunați. Oscar a servit rezidenții, personalul și familiile noastre, oferind confort și companie tuturor. Iubit de comunitatea noastră, a decedat în liniște alături de prieteni pe 22 februarie 2022”, a transmis căminul de bătrâni.