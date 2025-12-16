Articole / Reportaje

Câine polițist pensionat, operat înainte de Crăciun cu sprijinul unei organizații caritabile: „Sunt incredibil de recunoscătoare pentru tot ajutorul”

Catinca Andrușcă 16 decembrie 0 comentarii
Câine bolnav în cușcă Sursa foto: The Thin Blue Paw Foundation

Max, un câine polițist pensionat, a fost operat de urgență pe 1 decembrie în Anglia, cu ajutorul fundației The Thin Blue Paw Foundation, care a finanțat intervenția cu peste 1.500 de lire sterline.

Max, câinele polițist pensionat

Natalie Sutton, în vârstă de 33 de ani, l-a adoptat pe Max în urmă cu trei ani, când acesta s-a pensionat din poliție, din cauza unor leziuni grave la ligamente și menisc. Din cauza unei infecții apărute recent, Natalie a fost nevoită să-l programeze de urgență pentru o operație.

Veterinarul i-a comunicat stăpânei lui Max că intervenția va costa mai mult de 1.500 de lire sterline, o sumă pe care Natalie nu o avea, mai ales în prag de Crăciun.

Câine în lesă, la plimbare
Sursa foto: The Thin Blue Paw Foundation

În ajutorul lui Max

Când se aștepta mai puțin, fundația The Thin Blue Paw Foundation a aflat despre cazul lui Max și a finanțat operația, acoperind chiar o sumă mai mare decât cea necesară inițial. Stăpâna lui Max a declarat pentru BBC că se simte „incredibil de recunoscătoare” pentru tot ajutorul oferit de fundație. „Operația lui Max a decurs de minune și acum se recuperează în fața șemineului”, a mai precizat Natalie.

The Thin Blue Paw Foundation se ocupă de îngrijirea câinilor polițiști pensionați și se asigură că aceștia primesc tot ce au nevoie. „Acești câini incredibili au locuri de muncă solicitante din punct de vedere fizic, iar acest lucru își pune amprenta asupra corpului lor, astfel că mulți dintre ei se pensionează cu accidentări, afecțiuni și probleme de sănătate, ceea ce face dificil pentru proprietarii lor să îi asigure”, a declarat fondatoarea fundației, Kieran Stanbridge.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

By Catinca Andrușcă

