Ce cadou de Crăciun îi putem oferi unui stăpân de animal de companie

Pentru proprietarii care investesc constant timp și atenție în bunăstarea animalelor de companie, un cadou de Crăciun inspirat este acela care răspunde atât nevoilor patrupedului, cât și așteptărilor stăpânului. Plaja de idei este destul de generoasă, iar dacă îmbinăm utilul cu tematica de sărbători, ne putem asigura că am oferit un cadou ce va fi apreciat.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Jucării interactive cu recompense

Jucăriile care includ și gustări stimulează inteligența animalelor și le ocupă timpul. Acestea pot fi cadourile ideale pentru stăpânii ocupați, care au câini sau pisici acasă, potrivit PetMojo.

Portrete ale animalelor

Un portret realizat la comandă va surprinde un iubitor de animale. Ideile sunt numeroase, pentru că putem vorbi fie despre o fotografie realistă pe care o putem înrăma, fie putem găsi soluții pentru a stiliza imaginea. În final, ne putem asigura că vom avea un cadou original care va aduce emoție.

Pijamale asortate pentru stăpân și animal

Pijamalele asortate, disponibile în seturi pentru proprietar și pentru animal, au devenit o alegere de cadou tot mai populară, mai ales în perioada sărbătorilor. O astfel de idee de cadou se traduce, apoi, într-o sesiune foto tematică de familie.

Camere inteligente pentru animale

Camerele de supraveghere dedicate permit monitorizarea animalului de la distanță, iar unele mai performante – și mai scumpe – au și funcții de comunicare sau oferirea de recompense. Acestea pot fi cadouri utile pentru proprietarii care lipsesc mult de acasă și doresc să-și verifice din când în când animalul de companie.

Abonamente lunare cu hrană

Cutii-surpriză livrate lunar, cu jucării și gustări adaptate nevoilor animalului, reprezintă un cadou variat. De ce? Pentru că, pentru o perioadă de timp, stăpânul care primește un astfel de abonament cadou se va relaxa.

Ciorapi personalizați pentru animale

Ciorapii de sărbători brodați cu numele animalului adaugă un detaliu festiv și subliniază rolul important al acestuia în familie. Aceștia pot fi refolosiți anual și devin parte din tradiții.

Dispozitive GPS pentru animale

Trackerele GPS oferă care permit localizarea în timp real a animalului vin la pachet cu liniștea stăpânului. Sunt utile mai ales pentru animalele active sau care au mai avut „episoade de rătăcire”.

Pături moi

Păturile moi și ușor de spălat sunt, poate, cel mai facil cadou. Acestea protejează mobilierul și îi oferă animalului un spațiu al lui.