Cum se pregătește de Crăciun motanul care a bifat trei chirii într-un an: Sărbătorile încep mai devreme pentru Binuț și Bianca (FOTO)

Așa cum descrie și Bianca, 2025 a fost un an ce a adus începuturi și schimbări dificile, dar nu imposibil de depășit. Alături de motanul Binuț, a reușit să se mute în chirie singură, să învețe să navigheze viața de tânără adultă și împreună au ieșit la lumină.

Pregătiri de Crăciun

Bianca spune că anul acesta a descoperit că Binuț, motanul ei, este curajos și rezistent la drumuri lungi. „A făcut un drum lung Germania–România și a fost un băiețel curajos care, deși a avut trei locuințe în doar câteva luni, s-a adaptat ușor – dacă mama lui e cu el și jucăriile preferate, e fericit”, spune tânăra pentru redacția Pets&Cats.

Binuț a găsit o nouă pasiune în 2025: ascuțirea ghearelor pe sisal, material pe care nu-l suporta atunci când era pui. „Dacă la început nu ne atingeam de el, acum abia așteptăm să ascuțim gheruțele și să avem în casă diferite forme și mărimi”, a spus Bianca.

Pentru că a fost un motan cuminte, Binuț a primit de Moș Nicolae recompensele pe care le iubește, iar de Crăciun deja are cadoul pregătit: un Advent Calendar cu toate lucrurile sale preferate.

În vara acestui an, Bianca a vorbit cu Pets&Cats despre dificultatea de a găsi chirie pet-friendly în București, ce înseamnă mai exact acest concept și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de apartament.

pisica la perete
  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

