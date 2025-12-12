Bărbat din Constanța, cercetat penal după ce a bătut un câine. Imagini cu agresiunea au apărut în spaţiul public

Un bărbat de 33 de ani din Constanța este cercetat de poliţişti după ce a chinuit un câine, la Năvodari, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere. În imaginile făcute publice se observă cum individul ia animalul în braţe şi îl aruncă la pământ, apoi îl imobilează şi pare că îl strânge de gât, potrivit Agerpres.

Dosar penal după ce a chinuit un câine

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, vineri, 12 decembrie, că poliţiştii din Năvodari s-au sesizat şi fac cercetări după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un bărbat agresează un câine.

”Astfel, în urma verificărilor efectuate, a fost identificat un bărbat de 33 de ani, bănuit că ar fi supus un exemplar canin la acte de violenţă, prin lovirea acestuia în mod repetat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace, conform Legii 205/2004 privind protecţia animalelor”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

