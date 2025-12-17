Un an documentat pe rețelele sociale: Cu ce gânduri intră Ruxandra și Belle în 2026 (VIDEO)

Ruxandra, stăpâna pisicii Belle, vorbea în luna iulie despre diagnosticul de cancer primit de felina sa și despre cum a documentat viața lor pe TikTok. „BellutaDiary”, contul de TikTok dedicat Bellei, a adunat imediat urmăritori – iubitori de feline care doreau să vadă cum crește pisica și prin ce aventuri trece alături de stăpâna ei.

Un an cu Belle

Ruxandra a discutat cu Pets&Cats despre Belle și despre iubirea pisicii pentru camera de filmat. „A fost descoperită pe TikTok și acum are o comunitate minunată care o adoră și abia așteaptă să vadă videoclipuri noi cu ea. Chiar nu mă așteptam, când am creat contul, să întâlnesc atât de mulți oameni faini și drăguți, care împărtășesc aceeași pasiune pentru pisici. Am descoperit că Belluța are o adevărată atracție pentru camera de filmat și se comportă impecabil când vine vorba de filmări”, spune Ruxandra.

De asemenea, stăpâna Bellei a împărtășit că un moment dificil al acestui an a fost când pisica ei a primit diagnosticul de astm felin. „Totul a început de la o tuse persistentă, care a devenit tot mai frecventă, iar o simplă radiografie pulmonară a confirmat diagnosticul”, spune Ruxandra. Acum, Belle urmează un tratament special pentru astm și merge regulat la veterinar.

În ciuda acestui diagnostic, Ruxandra și Belle se vor bucura din plin de sărbători. „Cu siguranță, va petrece mult timp în bucătărie, adulmecând mirosurile preparatelor festive. În plus, am pregătit pentru ea un outfit special de sărbători, pentru că Belluța e foarte stilată și, trebuie să recunosc, destul de răsfățată.”

Moș Crăciun a început să-și facă apariția deja la Belle, pisica primind zilnic jucării și mâncare. „Sunt sigură că Moșul nu va uita de ea în ziua de Crăciun, dar vedem cât de cuminte va fi până atunci!”

