Articole / Reportaje

Un an documentat pe rețelele sociale: Cu ce gânduri intră Ruxandra și Belle în 2026 (VIDEO)

Catinca Andrușcă 17 decembrie 0 comentarii
Pisică albă alături de stăpâna ei Sursa foto: Arhiva personală

Ruxandra, stăpâna pisicii Belle, vorbea în luna iulie despre diagnosticul de cancer primit de felina sa și despre cum a documentat viața lor pe TikTok. „BellutaDiary”, contul de TikTok dedicat Bellei, a adunat imediat urmăritori – iubitori de feline care doreau să vadă cum crește pisica și prin ce aventuri trece alături de stăpâna ei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Un an cu Belle

Ruxandra a discutat cu Pets&Cats despre Belle și despre iubirea pisicii pentru camera de filmat. „A fost descoperită pe TikTok și acum are o comunitate minunată care o adoră și abia așteaptă să vadă videoclipuri noi cu ea. Chiar nu mă așteptam, când am creat contul, să întâlnesc atât de mulți oameni faini și drăguți, care împărtășesc aceeași pasiune pentru pisici. Am descoperit că Belluța are o adevărată atracție pentru camera de filmat și se comportă impecabil când vine vorba de filmări”, spune Ruxandra.

@bellutadiary asa pozitie ..? 😆 #belluta #fyp #fypppp ♬ Let’s Get It On – Marvin Gaye

De asemenea, stăpâna Bellei a împărtășit că un moment dificil al acestui an a fost când pisica ei a primit diagnosticul de astm felin. „Totul a început de la o tuse persistentă, care a devenit tot mai frecventă, iar o simplă radiografie pulmonară a confirmat diagnosticul”, spune Ruxandra. Acum, Belle urmează un tratament special pentru astm și merge regulat la veterinar.

@bellutadiary merry christmas everyone 🎁☃️🎄#belluta #christmascat ♬ Let it Snow by Dean Martin – meils

În ciuda acestui diagnostic, Ruxandra și Belle se vor bucura din plin de sărbători. „Cu siguranță, va petrece mult timp în bucătărie, adulmecând mirosurile preparatelor festive. În plus, am pregătit pentru ea un outfit special de sărbători, pentru că Belluța e foarte stilată și, trebuie să recunosc, destul de răsfățată.”

@bellutadiary si la cat mai multe pliculete la toata lumea ✨✨✨✨ #belluta #fyp #fypppp ♬ original sound – Tiểu Meo – Ngáo

Moș Crăciun a început să-și facă apariția deja la Belle, pisica primind zilnic jucării și mâncare. „Sunt sigură că Moșul nu va uita de ea în ziua de Crăciun, dar vedem cât de cuminte va fi până atunci!”

Citește și:

VIDEO & FOTO | Pisicile albe și riscul de cancer: Povestea reală a Ruxandrei și a lui Belle, o felină supraviețuitoare

Cât de des ar trebui periat câinele și când este momentul potrivit

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Arhiva personală

, ,

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *