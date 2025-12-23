Unii proprietari de câini aleg să prepare hrana animalelor acasă, din dorința de face economii, dar și de a le asigura acestora mese mai „naturale”, proaspete și personalizate. Aceste diete includ, de regulă, o varietate mare de ingrediente, cum ar fi carne crudă sau gătită, legume, organe, dar și variante vegetariene sau vegane. Totuși, sunt studii care indică faptul că intențiile bune ale proprietarilor nu garantează și o nutriție corectă, potrivit Global Pet Industry.

Studiile anterioare au semnalat deja o problemă potrivit căreia majoritatea dietelor gătite acasă sunt incomplete din punct de vedere nutrițional. Cercetări realizate de Universitatea din California au arătat că 95% dintre rețetele pentru câini, găsite online sau în cărți, nu respectă recomandările nutriționale. Mai mult, rețetele destinate câinilor cu afecțiuni specifice, precum boala renală sau cancerul, s-au dovedit a fi complet neadecvate.

Ce conține, de fapt, hrana pentru câini gătită acasă

Pentru a înțelege mai bine cu ce gătesc proprietarii, cercetătorii au analizat datele din Dog Aging Project (DAP), un studiu din SUA care colectează anual informații prin chestionare online. Proprietarii care au declarat că își hrănesc câinii cu mâncare gătită în casă au oferit liste de ingrediente, rezultând 1.765 de răspunsuri.

Folosind un software specializat pentru formularea dietelor, cercetătorii au evaluat dacă, pornind de la ingredientele indicate, s-ar putea construi o dietă completă. Rezultatele arată că doar 6,2% dintre dietele prezentate de proprietari au fost considerate complete din punct de vedere nutrițional. Aproape 20% nu au putut fi evaluate din cauza informațiilor insuficiente, iar restul prezentau deficiențe.

Ingrediente periculoase, în mâncarea gătită

Analiza a evidențiat și o diversitate mare a ingredientelor. În medie, o dietă conținea aproape nouă ingrediente, cele mai frecvente fiind carnea și legumele, urmate de organe, fructe și surse de proteine vegetariene. De asemenea, unii proprietari au inclus ingrediente ce sunt considerate periculoase, precum usturoiul, oasele întregi sau substanțe non-alimentare.

Concluzia studiului este aceea că dietele gătite acasă, așa cum au fost ele descrise de proprietari, au o probabilitate foarte scăzută de a satisface nevoile nutriționale ale câinilor pe termen lung. Mai mult, nici nu s-a putut stabili dacă ingredientele erau oferite în cantitățile corecte. Autorii au subliniat cât de importantă este colaborarea cu medicii veterinari pentru a asigura o alimentație echilibrată și sigură pentru animalele de companie.