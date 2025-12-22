Activitatea de lansare a noilor produse pentru animale a înregistrat o scădere în ultimii ani, mai ales în perioadele de incertitudine economică. În 2020, pandemia COVID-19 a dus la un declin masiv al produselor complet noi pentru animale, nu doar a aromelor sau formulelor noi în cadrul unor produse existente, potrivit datelor Mintel. Chiar și după pandemie, numărul lansărilor nu s-a recuperat semnificativ, cu excepția piețelor emergente din Asia-Pacific, notează Pet Food Industry.

În 2025, politica agresivă de tarife aplicată de SUA a creat noi turbulențe economice, iar multe companii și-au redus activitatea de dezvoltare a produselor, inclusiv în sectorul hranei pentru animale. Un sondaj realizat pe site-ul PetfoodIndustry.com în noiembrie 2025 arată impactul clar al economiei asupra inovației:

35% dintre respondenți dezvoltă și lansează produse conform planului.

30% nu dezvoltă deloc produse noi.

17% amână lansările din cauza întârzierilor.

8% continuă inovația, dar au pus unele produse „pe pauză”.

10% au oprit complet dezvoltarea de produse noi.

Principalele motive invocate: cerere incertă a consumatorilor (30%), probleme cu materiile prime sau lanțul de aprovizionare (21%) și restricții bugetare interne (12%).

De ce perioadele dificile pot stimula inovația

Deși economia afectează dezvoltarea produselor, unii experți susțin că perioadele dificile pot fi exact momentul potrivit pentru inovație. În sondaj, 34% dintre respondenți au declarat că activitățile de inovare au fost amânate, iar 31% că procesul a încetinit, dar nu s-a oprit complet. În schimb, 19% dintre companii au accelerat dezvoltarea produselor, considerând că incertitudinea poate genera oportunități.

Experții de la Budget Lab, Yale University, recomandă orientarea spre inovație și renovare chiar și în fața provocărilor economice. „Tarifele reprezintă o provocare, dar pot deschide oportunități pentru a acoperi goluri de pe piață. Analizează portofoliul actual și urmărește atent evoluția cerințelor consumatorilor”, spun specialiștii.

Qmarkets, o companie de software pentru inovație, a propus cinci strategii pentru companii în perioade de incertitudine:

Optimizarea produselor existente prin îmbunătățire continuă .

Echilibrarea austerității cu creativitatea.

Valorificarea ideilor angajaților și creșterea moralului echipei.

Menținerea inovației centrate pe consumator.

Identificarea oportunităților potrivite, interne și externe.

Consumatorul în centrul inovației

Laura Moran, expertă în industria hranei pentru animale prin consultanța PetSpark, subliniază că presiunile de cost și preț afectează toate deciziile, de la formulări la portofoliu. Totuși, obstacolul nu este lipsa ideilor, ci lipsa de aliniere în echipe:

„Echipele nu duc lipsă de creativitate. Duc lipsă de claritate. Planurile, prioritățile și un cadru decizional consistent sunt mai importante ca niciodată pentru a menține inovația. Când alinierea lipsește, chiar și conceptele grozave se blochează.”

Gândirea centrată pe consumator devine non-negociabilă pentru succesul în 2026. Companiile care văd climatul economic ca pe o oportunitate, și nu ca pe un obstacol, pot transforma provocările în produse inovatoare, atractive și profitabile.