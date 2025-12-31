Mâncarea proaspătă pentru animale de companie devine tot mai populară și influențează semnificativ vânzările de hrană pentru câini și pisici. Dar cât de adevărate sunt afirmațiile brandurilor despre ingrediente, aditivi și procesare? În acest articol, demontăm cele mai frecvente mituri și prezentăm ce spune știința.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Hrana fresh pentru animale: ce spun studiile despre aditivi și conservanți

O întrebare frecventă este dacă aditivii și conservanții din hrana pentru animale sunt periculoși. Cercetătorii au analizat peste 90 de studii și au descoperit că riscurile sunt aproape inexistente atunci când aceștia sunt folosiți conform limitelor legale, notează Pet Food Industry.

Beneficii ale aditivilor funcționali:

Probioticele : îmbunătățesc digestia și sănătatea intestinală

Acizii grași Omega-3 : sprijină sănătatea pielii și a blănii

Enzimele, fibrele și antioxidanții : cresc digestibilitatea și metabolismul

Concluzie: aditivii aprobați nu doar că nu sunt dăunători, dar unii pot aduce beneficii reale sănătății animalelor.

Minimal processing: mai mult mit decât realitate?

Brandurile promovează adesea hrana minim procesată ca fiind mai sănătoasă. Cercetările arată că efectele depind de tipul ingredientului și metoda de procesare, nu doar de etichetă.

Unele metode cresc digestibilitatea proteinelor și bio-disponibilitatea nutrienților

Altele pot reduce vitaminele sensibile la căldură

Etichetele „raw” sau „whole” nu garantează automat beneficii nutriționale

Concluzie: ingredientele și metoda de procesare sunt mai importante decât termenii de marketing.

Ingrediente umane vs. hrană obișnuită: există diferențe?

Puține studii compară ingredientele pentru consum uman cu cele normale (feed-grade). Rezultatele arată:

Siguranța ingredientelor feed-grade este, de regulă, în limite acceptabile

Digestibilitatea și valoarea nutrițională variază fără avantaje clare pentru ingredientele umane

Concluzie: nu există dovezi concludente că hrana cu ingrediente umane este mai nutritivă sau mai sigură.

Siguranța și calitatea hranei pentru animale: ce contează cu adevărat

Indiferent dacă alegi hrană proaspătă sau tradițională, cel mai important este controlul calității:

Testarea ingredientelor

Respectarea standardelor de nutrienți

Monitorizarea formulării și procesării

Aceste aspecte influențează sănătatea pe termen lung a câinilor și pisicilor mai mult decât etichetele fancy sau termenii de marketing.

Recomandări pentru proprietarii de animale

Verifică dacă afirmațiile brandului sunt susținute științific

Nu te lăsa convins doar de termenii „raw”, „human-grade” sau „minim procesat”

Alege hrană cu control riguros al calității și ingrediente testate