Unul dintre subiectele care ridică interesul este legătura dintre nutriție și comportamentul animalelor. Creșterea numărului de probleme comportamentale apărute după pandemie a făcut ca specialiștii veterinari să analizeze mai atent rolul alimentației ca instrument în gestionarea acestor modificări la câini.

Pandemia COVID-19 a afectat comportamentul multor animale, în special asupra câinilor adoptați în perioada carantinei. Lipsa socializării, schimbările de rutină și izolarea au dus la o creștere a anxietății de separare, fricii de oameni sau de alți câini și a comportamentelor reactive. Studiile confirmă amploarea fenomenului: cercetări realizate în Marea Britanie și SUA arată că peste 90% dintre câini au manifestat cel puțin o problemă comportamentală, iar aproape o treime au prezentat semne de anxietate de separare, notează Global Pet Industry.

Comportamentul, influențat și de dietă?

Unele studii arată că alimentația poate influența aceste comportamente. Deși este nevoie de cercetări suplimentare, analizele de până acum indică faptul că dieta poate ajuta la gestionarea problemelor comportamentale. Un element important menționat adesea este L-triptofanul, un aminoacid esențial și precursor al serotoninei, neurotransmițător implicat în reglarea anxietății, agresivității și a stării generale de bine. Studii mai vechi au arătat că suplimentarea cu triptofan sau ajustarea nivelului de proteine din dietă poate reduce agresivitatea.

Alți nutrienți esențiali sunt acizii grași polinesaturați, în special DHA, importanți pentru dezvoltarea și funcționarea creierului. De asemenea, trigliceridele cu lanț mediu (MCT) sunt recunoscute pentru beneficiile lor asupra sănătății cerebrale, mai ales la câinii vârstnici cu disfuncții cognitive.

Se identifică o nișă neexplorată

În ciuda acestui potențial, oferta de alimente special formulate pentru susținerea sănătății mentale și comportamentale a câinilor rămâne limitată, ceea ce indică un posibil vid în piață.

Specialiștii subliniază că nutriția nu poate înlocui terapia comportamentală realizată de profesioniști certificați, dar poate deveni un aliat important. Pe fondul interesului tot mai ridicat și al impactului problemelor comportamentale asupra vieții animalelor, nutriția comportamentală se conturează ca fiind un domeniu promițător în medicina veterinară modernă.