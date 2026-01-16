Ploieștiul a demonstrat din nou că atunci când comunitatea se mobilizează, lucrurile bune se întâmplă rapid. Într-o campanie gratuită de sterilizare organizată recent, 142 de câini și pisici au beneficiat de intervenții care îi apropie de o viață mai sănătoasă și mai echilibrată. Și toate acestea s-au întâmplat în doar 48 de ore!

O inițiativă realizată împreună

Rezultatul remarcabil al campaniei a fost posibil datorită colaborării între Primăria Ploiești, Asociația Arca lui Norocel, partenerii acesteia și CSM Ploiești. Profesionalismul, dedicarea și implicarea fiecărei echipe au făcut ca sterilizarea să se desfășoare rapid și eficient.

Rolul responsabil al ploieștenilor

La succesul campaniei au contribuit și locuitorii orașului. Ploieștenii care au venit cu animalele lor, au întrebat, s-au programat și au ales să fie responsabili pentru sănătatea și bunăstarea acestora, au făcut diferența. Prin implicarea lor, comunitatea a arătat că grija pentru animale este o responsabilitate pe care o putem împărtăși cu toții.

De ce să sterilizezi animalele de companie

Sterilizarea câinilor și pisicilor, mai ales a celor de rasă comună, este mai mult decât o obligație legală – este un gest de grijă și responsabilitate. Beneficiile includ:

Prevenirea suprapopulării animalelor fără stăpân;

Reducerea riscului de probleme de sănătate la animalele sterilizate;

Crearea unui mediu mai sigur și mai echilibrat pentru comunitate și animalele de companie.

Următoarele campanii

Dacă ai un câine sau o pisică de rasă comună și nu ai apucat să participi la această campanie, nu te îngrijora. Următoarele sesiuni de sterilizare gratuită vor fi anunțate curând, iar autoritățile și organizațiile partenere te încurajează să profiți de ele. Fiecare gest responsabil contează și contribuie direct la reducerea numărului de animale fără stăpân.