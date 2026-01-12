STIRI

Campanie gratuită de sterilizare câini și pisici la Ploiești, în perioada 14-17 ianuarie: Cum te poți programa

Un câine este consultat de doi medici veterinari Sursa foto: Freepik

Primăria Ploiești, în parteneriat cu Asociația Arca lui Norocel și CSM Ploiești, organizează prima campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor din acest an. Acțiunea se va desfășura între 14 și 17 ianuarie, la fostul Liceu „Ludovic Mrazek”, str. Mihai Bravu nr. 241.

Cine poate beneficia de campanie

Campania se adresează:

Aceasta este o oportunitate importantă pentru proprietarii de animale și iubitorii de animale care doresc să contribuie la prevenirea abandonului și a înmulțirii necontrolate a animalelor.

De ce este importantă sterilizarea

Sterilizarea aduce multiple beneficii atât pentru animale, cât și pentru comunitate:

  • Prevenirea abandonului și înmulțirii necontrolate
  • Reducerea riscului de boli grave
  • Creșterea siguranței comunității

Recomandări medicale

  • Femele: 5–6 luni
  • Masculi: 8–12 luni

Aceste recomandări ajută la o intervenție sigură și la o recuperare rapidă a animalului.

Cum te poți programa

Pentru programare, proprietarii pot suna la numărul pus la dispoziție. Dacă nu primesc răspuns, trebuie să trimită un mesaj care să includă:

  • Tipul animalului (câine/pisică)
  • Sexul animalului
  • Numărul de telefon
  • Data dorită
  • Numele și localitatea

Această campanie este o ocazie excelentă pentru proprietarii de câini și pisici să beneficieze de sterilizare gratuită, contribuind la bunăstarea animalelor și la protejarea comunității.

Sursa foto: Freepik

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

