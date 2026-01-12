Primăria Ploiești, în parteneriat cu Asociația Arca lui Norocel și CSM Ploiești, organizează prima campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor din acest an. Acțiunea se va desfășura între 14 și 17 ianuarie, la fostul Liceu „Ludovic Mrazek”, str. Mihai Bravu nr. 241.

Campania se adresează:

Animalelor fără stăpân

Animalelor de rasă comună cu stăpân , pentru proprietarii care nu își permit intervenția într-un cabinet veterinar.

Aceasta este o oportunitate importantă pentru proprietarii de animale și iubitorii de animale care doresc să contribuie la prevenirea abandonului și a înmulțirii necontrolate a animalelor.

De ce este importantă sterilizarea

Sterilizarea aduce multiple beneficii atât pentru animale, cât și pentru comunitate:

Prevenirea abandonului și înmulțirii necontrolate

Reducerea riscului de boli grave

Creșterea siguranței comunității

Recomandări medicale

Femele: 5–6 luni

Masculi: 8–12 luni

Aceste recomandări ajută la o intervenție sigură și la o recuperare rapidă a animalului.

Cum te poți programa

Pentru programare, proprietarii pot suna la numărul pus la dispoziție. Dacă nu primesc răspuns, trebuie să trimită un mesaj care să includă:

Tipul animalului (câine/pisică)

Sexul animalului

Numărul de telefon

Data dorită

Numele și localitatea

Această campanie este o ocazie excelentă pentru proprietarii de câini și pisici să beneficieze de sterilizare gratuită, contribuind la bunăstarea animalelor și la protejarea comunității.