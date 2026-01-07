România este țara în care, în fiecare zi, multe animale sunt abandonate în stradă. Fie că vorbim despre pui abia născuți, adulți, necuvântătoare sănătoase ori bolnave sau seniori. Fie că vorbim de animale metise, ori de rasă. Autoritățile sunt asaltate de numărul mare de patrupede care au nevoie să fie salvate și asta în ciuda nenumăratelor campanii de informare și prevenție pe care le desfășoară deja de ani buni. Dincolo de educare, specialiștii susțin că singura varianta pentru reducerea înmulțirii necontrolate a animalelor de pe stradă este sterilizarea. Iar în prima săptămână din 2026, Protecția Animalelor Ilfov dă startul primei campanii de anul acesta.

Prima campanie de sterilizare gratuită: 9 ianuarie, la Măgurele

Localitatea în care se va desfășura prima campanie de sterilizare și microcipare din 2026 este Măgurele. Serviciile realizate de Protecția Animalelor Ilfov sunt complet gratuite și se pot obține printr-o simplă programare la numărul de telefon 0751.235.009. Sunt așteptați toți deținătorii de câini care locuiesc în Măgurele, Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava ori Copăceni.

”Este obligația legală a tuturor celor care dețin câini să-și sterilizeze și microcipeze animalele. Noi le oferim acest serviciu gratuit și îi așteptăm pe toți să ne sune pentru a se programa. Doar așa putem reduce înmulțirile necontrolate,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Raluca Băleanu, consilier la Protecția Animalelor Ilfov.

Peste 4.000 de animale sterilizate în Ilfov, în 2025

Campaniile se desfășoară deja de mai mulți ani, iar în 2025, peste 4.000 de necuvântătoare au fost sterilizate, atât cu proprietar, cât și fără. 2.584 de câini au fost sterilizați, din care 874 masculi și 1.710 femele și 1.507 pisici. În total, în județul Ilfov, de la începutul campaniilor, 16.154 de animale au fost sterilizate. Alături de informare, educare și campanii de adopție a animalelor, sterilizarea în masă este strategia pe termen lung pentru combaterea abandonului și a înmulțirii necontrolate din județul Ilfov.