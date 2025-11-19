Miracol înainte de Crăciun. Toate animalele unui adăpost au fost adoptate, o premieră în cei 50 de ani de existență. Angajații au sărbătorit cuștile goale

Un adăpost de animale din SUA a reușit să dea spre adopție toate necuvântătoarele pe care le avea, fiind o premieră în cei 50 de ani de existență.

Un adăpost a dat toate animalele spre adopție

Un adăpost de animale din Pennsylvania a devenit celebru în toată lumea, după ce toate animalele sale au fost adoptate. Pentru prima dată în 50 de ani, canisele SPCA din Adams au rămas goale, deoarece toate animalele și-au găsit familii, a anunțat organizația într-o postare pe Facebook. SPCA a distribuit o fotografie veselă cu angajații săi zâmbind pe un hol plin de cuști goale.

„Este prima dată în 47 de ani când adăpostul de animale din Adams este gol, darămite de Crăciun, este un adevărat miracol!”, a scris organizația. „A spune că suntem extrem de încântați este o subestimare! Personalul și voluntarii au muncit FOARTE mult pentru a avea grijă de animale și pentru a se asigura că au fost adoptate de familia potrivită!”.

Cuștile au rămas goale

Tonya Hays, angajată a adăpostului, a declarat pentru Today că organizația a dat toate animalele, cuștile rămânând goale: „A trebuit să-i sterilizăm și să-i castrăm pe toți, să-i vaccinăm și să-i testăm pentru dirofilarioză și boli transmise de căpușe, în timp ce procesam și o mulțime de cereri (de adopție), așa că personalul a muncit din greu. A fost o adevărată performanță”.

Reprezentanții adăpostului au scris pe Facebook că organizația a adoptat 598 de animale în 2023 și a reunit 120 de animale cu stăpânii lor.

Deși poate părea că spiritul sărbătorilor a motivat mai multe adopții pentru a ajuta la golirea adăposturilor, Hays nu le recomandă oamenilor să ofere animale de companie cadou din cauza angajamentului cu care vine la pachet. Mulți dintre proprietarii care au adoptat animale de la adăpost au răspuns în comentarii cu fotografii cu cățeii și felinele lor adorabile.

Voluntarii au distribuit și „codițe fericite” trimise de stăpâni, inclusiv o pisică adorabilă pe nume Bootsie. „Toți copiii noștri îl adoră, dar el a fost cea mai mare schimbare pentru fiica mea autistă”, a scris proprietarul. „Hope îl îmbrățișează pe Bootsie când este supărată. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți!”.

Val de rugăminți pe rețelele sociale

Ulterior, SPCA a mărturisit că a „primit un răspuns copleșitor” din partea adăposturilor din toată țara, din Canada și Mexic, precum și din partea oamenilor, rugându-i să primească alte animale.

„Chiar dacă ne sfâșie inimile din cauza lor și a situației în care se află, trebuie să-i ajutăm mai întâi pe membrii comunității NOASTRE”, a scris organizația.

Adăpostul acceptă doar animale predate de localnici, precum și din comitatele înconjurătoare și din orice „adăposturi supraaglomerate” din Pennsylvania.

„Vom face tot posibilul să ajutăm cât mai multe animale și oameni”, a scris SPCA în mediul online.

ASPCA estimează că 6,3 milioane de animale intră în adăposturi în fiecare an, împărțite aproape în mod egal între pisici și câini, iar aproximativ 4,1 milioane sunt adoptate. Pe de altă parte, aproximativ 920.000 de animale din adăposturi sunt eutanasiate an de an, majoritatea pisici.