Un nou protocol, despre care specialiștii din Marea Britanie spun că ar putea declanșa o adevărată „revoluție” în reproducerea canină, a fost lansat pe 18 noiembrie. Acesta poartă numele Innate Health Assessment (IHA) și este conceput pentru a ajuta atât viitorii proprietari, cât și crescătorii să evalueze obiectiv dacă un câine este potrivit pentru reproducere sau achiziție.

Instrumentul este deja susținut de numeroase organizații veterinare și de protecție a animalelor, iar lansarea oficială a avut loc în cadrul unui eveniment organizat de All-Party Parliamentary Group for Animal Welfare (APGAW) în Westminster, notează Vet Times.

De ce a fost nevoie de un astfel de protocol

Marisa Heath, director APGAW, a explicat într-o declarație fermă că reproducerea câinilor cu trăsături extreme este una dintre cele mai mari probleme de bunăstare animale din prezent. Numeroși câini se confruntă zilnic cu dificultăți în a-și îndeplini funcțiile de bază – respirație, mișcare, termoreglare – din cauza unor caracteristici exagerate obținute prin selecție greșită.

„Suntem hotărâți să rezolvăm această problemă și să unim sectorul animalelor de companie pentru a opri practicile de reproducere dăunătoare”, a declarat Heath. „Sperăm ca Guvernul să susțină inițiativa și să arate că Marea Britanie rămâne lider în protecția animalelor și în prevenirea suferinței acestora.”

Un standard valabil pentru toate rasele

Deși discuțiile despre conformațiile extreme se concentrează în special pe rasele brahicefalice (precum Bulldogul Francez, Pugul sau Bulldogul Englez), noul protocol este gândit pentru toate rasele de câini, indiferent de talie sau tip.

Instrumentul analizează 10 criterii esențiale, printre care:

starea pielii

lungimea botului și a maxilarelor

forma și lungimea cozii

lungimea picioarelor

dacă picioarele sunt drepte sau deformate

flexibilitatea coloanei vertebrale

prezența genei merle

dacă ochii sunt proeminenți

Conform recomandărilor, un câine ar trebui să îndeplinească cel puțin 8 dintre cele 10 criterii pentru a trece evaluarea. Un mare avantaj este că instrumentul poate fi folosit fără echipament special sau intervenție veterinară, făcându-l accesibil oricui.

Un control în mâinile publicului

Vanessa Barnes, consilier juridic APGAW, a subliniat că acest protocol oferă oamenilor obișnuiți puterea de a opri un secol de suferință provocată de reproducerea bazată pe aspect, nu pe sănătate.

„Regula este simplă: dacă un câine nu trece evaluarea IHA, nu îl reproduceți și nu cumpărați pui proveniți din astfel de linii. În acest fel, fiecare persoană poate contribui la îmbunătățirea bunăstării câinilor”, a spus Barnes.

Un pas spre un viitor mai sănătos pentru câini

Lansarea protocolului IHA ar putea reprezenta una dintre cele mai importante mișcări din ultimii ani pentru bunăstarea canină. Prin implicarea crescătorilor, a viitorilor proprietari și a întregului sector, Marea Britanie speră să creeze un model global pentru reproducerea responsabilă.

Dacă inițiativa va fi adoptată pe scară largă, generațiile viitoare de câini ar putea trăi mai sănătos, cu mai puține probleme dureroase și cu un standard de viață semnificativ îmbunătățit.