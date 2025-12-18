În Germania, persoanele care își doresc să devină proprietari de câini trebuie să treacă, mai întâi, printr-o serie de teste. Noua măsură se aplică celor care adoptă sau cumpără un câine pentru prima dată și are ca scop principal protejarea bunăstării animalelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit publicației Health and Happiness, viitorii stăpâni sunt obligați să susțină examene care le evaluează cunoștințele despre îngrijirea practică a câinilor, comportamentul acestora și responsabilitățile pe termen lung ale unui proprietar.

Ce presupun testele pentru viitorii stăpâni de câini

Examinările sunt concepute pentru a verifica dacă o persoană este pregătită să ofere un mediu sigur și sănătos unui animal de companie. Printre subiectele abordate se numără:

nevoile de bază ale câinelui, precum hrana, exercițiul fizic și îngrijirea zilnică;

înțelegerea comportamentului canin și a semnelor de stres sau anxietate;

importanța dresajului și a socializării;

responsabilitatea medicală, inclusiv vaccinările și controalele regulate.

Autoritățile germane spun că aceste teste sunt menite să se asigure că fiecare câine beneficiază de îngrijire corespunzătoare încă din prima zi în noua familie.

De ce a fost introdusă această măsură

Scopul principal al noii reguli este reducerea cazurilor de neglijență, abuz și abandon. Prin educarea viitorilor proprietari și prin încurajarea unei decizii asumate, guvernul speră să creeze un mediu mai sigur atât pentru animale, cât și pentru comunități.

Oficialii subliniază că mulți câini ajung în adăposturi din cauza lipsei de informare sau a subestimării responsabilităților implicate. Testele îi ajută pe oameni să înțeleagă că un câine nu este un moft, ci un angajament pe termen lung.

Reacții împărțite în rândul publicului

Măsura a stârnit numeroase reacții în mediul online. Susținătorii o consideră un exemplu de bune practici în ceea ce privește protecția animalelor și cred că ar putea fi un model de urmat și pentru alte țări europene.

Pe de altă parte, criticii spun că sistemul adaugă birocrație inutilă familiilor care își doresc pur și simplu un animal de companie. Chiar și așa, Germania rămâne una dintre puținele țări care adoptă o abordare atât de strictă în promovarea deținerii responsabile de câini.

Un pas important pentru bunăstarea animalelor

În ciuda controverselor, autoritățile germane susțin că noile reguli vor contribui semnificativ la reducerea abandonului și la îmbunătățirea calității vieții câinilor. Prin accentul pus pe educație, responsabilitate și prevenție, Germania face un pas important spre un viitor mai sigur pentru animalele de companie.