Animale abandonate de sărbători. Câini tineri, unii de doar o lună, preluați de ASPA de pe străzile Capitalei și duși în adăpost

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a precizat, printr-o postare pe Facebook, că mai mulți câini au fost preluați și duși în adăpostul din Bragadiru în ajunul Crăciunului. Animalele au fost găsite în mai multe zone din Capitală și nu erau microcipate.

ASPA a preluat câini abandonați din mai multe zone ale Capitalei

Potrivit reprezentanților ASPA, este vorba despre pui și câini tineri, femele și masculi, de talie mică, medie sau foarte mică, identificați pe străzile Octavian Goga, Șoseaua Alexandriei și Strada Vârtejului. Majoritatea patrupedelor au vârste estimate între o lună și un an, iar unul dintre câini are aproximativ doi ani.

Printre cazurile preluate se află și un câine mascul, de talie medie, în vârstă de aproximativ un an, pentru care a fost emisă o ordonanță de ridicare și plasare în adăpost de către Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), animalul fiind probă într-un dosar penal.

ASPA susține că niciunul dintre câinii prezentați nu avea microcip la momentul preluării, aspect care îngreunează identificarea eventualilor stăpâni. Amintim că microciparea câinilor este obligatorie în România din 2014.

Persoanele interesate de detalii, rezervări sau adopții pot contacta adăpostul ASPA Bragadiru la numărul de telefon 0734 301 394, disponibil de marți până sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00, sau prin e-mail, la adresa bragadiru@aspa.ro.

Ce este programul „Foster pentru adopție”

O inițiativă a Primăriei București presupune adopția temporară a câinilor din adăposturile ASPA. Programul „Foster pentru adopție” înseamnă încredințarea temporară a câinilor fără stăpân către persoane fizice spre îngrijire, socializare și pregătire pentru adopția definitivă, fără obligația adoptării. Încredințarea temporară se face pe baza unui contract între ASPA și beneficiar.

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor asigură identificarea prin microcip și înregistrarea în RECS, vaccinarea, deparazitarea și sterilizarea (dacă vârstă permite) a câinilor înainte de încredințare, precum și sprijin logistic, hrană și servicii medicale veterinare, la nevoie, pe perioada programului, în limita bugetului aprobat.

Programul se adresează mai ales câinilor cu comportament dificil, timizi sau cu traume anterioare, care necesită susținere specială, crescând astfel considerabil șansele unei adopții definitive. Prin implicarea directă în procesul de pregătire a animalelor, cetățenii le oferă o șansă la reintegrare socială și se reduc riscurile de eșec în procesul de adopție.

Pe lângă beneficiile privind bunăstarea animalelor, programul contribuie și la optimizarea resurselor. Prin programul „Foster pentru adopție” este redus numărul de câini din adăposturi, se diminuează riscul supraaglomerării și scade incidența îmbolnăvirilor.