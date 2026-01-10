Viralul zilei | Un Golden Retriever plânge când își revede iubita după o lună: Imaginile care au înduioșat internetul (VIDEO)

Știm cu toții cât de greu este să fim departe de cei dragi o lungă perioadă, dar la fel se simt și animăluțele de companie când nu își văd sufletele pereche mult timp, iar un Golden Retriever demonstrează asta din plin atunci când plânge în momentul în care își revede iubita.

Un Golden Retriever plânge când își revede iubita

Pentru oameni, o despărțire pentru un timp poate fi grea, însă gestionate corect, emoțiile pot să nu aibă un impact atât de mare. În cazul câinilor, aceștia nu știu când își vor revedea sufletele dragi lor, astfel că reacțiile revederii pot fi mai exagerate.

Un cățel Golden Retriever demonstrează că și animalele se pot bucura până la lacrimi atunci când își reîntâlnesc prietenii. Un video a devenit viral și a emoționat internetul, după cum arată și paradepets.com.

Cățelul Bentley a fost surprins reunindu-se cu iubita lui după o despărțire de o lună, timp în care nu s-au văzut sau…vorbit, așa cum pot face oamenii în schimb, chiar dacă sunt la depărtare. Cățelul nu a arătat fericire doar sărind și dând din coadă extaziat, dar și sunetele pe care le-a scos în preajma prietenei lui au arătat cât de mult înseamnă pentru el această revedere.

Plânsetele de bucurie ale lui Bentley au fost distribuite pe TikTok de sute de ori, iar partea cea mai frumoasă este că și iubita lui îi împărtășește sentimentele, arătând și ea cât de fericită este alături de prietenul său blănos.

