Iubitorii de câini s-au adunat alături de patrupezii lor în Buenos Aires, Argentina pentru a doborî recordul mondial pentru cea mai mare întâlnire a cățeilor din rasa Golden Retriver. Recordul anterior era de 1.685 de câini din această rasă, stabilit anul trecut în Vancouver.

Adunarea patrupezilor care ajunge în Cartea Recordurilor

Fausto Duperre, organizatorul evenimentului, a adunat cei 2.397 de câini în parcul Palermo, depășind astfel recordul din Vancouver. Fausto postează constant pe pagina sa de Instagram viața alături de câinele lui, Golden Retriverul de 10 ani pe nume Oli. „Suntem martori la ceva istoric”, a declarat Fausto pentru dw.com.

Evenimentul „Golden Wave” a început cu o postare simplă pe social media, care a ajuns imediat virală. Parcul a ajuns să fie plin de câini de toate vârstele, de la pui jucăuși la seniori calmi și liniștiți. Participanții s-au arătat încântați de întâlnirea cu alți stăpâni de Golden Retriveri.

„De când eram copii, a fost o prezență constantă în familia noastră. Am făcut vacanțe cu ea, am făcut orice împreună”, a declarat Nicolas, un iubitor de animale prezent la eveniment alături de cățelușa sa, Luna, în vârstă de 13 ani.

„Am reușit! Avem recordul mondial pentru cea mai mare adunare a câinilor din rasa Golden Retriver! Nu îmi pot explica fericirea, emoțiile. Am reușit! Vă mulțumim!”, a postat Fausto Duperre pe pagina sa de Instagram.

