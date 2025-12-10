Nu toți câinii simt nevoia să anunțe orice mișcare printr-un lătrat continuu. Există rase care preferă să observe în tăcere, să analizeze situațiile din fața ochilor și să intervină (vocal) doar atunci când este cu adevărat necesar. Aceștia, de cele mai multe ori, oferă siguranță, echilibru și un mediu liniștit, fiind ideali pentru familiile care doresc un companion atent, dar nu gălăgios, potrivit PetMojo.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Rasele de câini care latră doar atunci când contează

Basenji

Cunoscut drept „câinele care nu latră”, Basenji nu produce sunetele clasice ale altor rase, ci scoate vocalize asemănătoare unor triluri. De fapt, structura particulară a laringelui face imposibil lătratul tradițional. Deși majoritatea timpului sunt tăcuți, Basenji își anunță stăpânii atunci când sesizează un motiv real de îngrijorare. Acești câini inteligenți și independenți sunt potriviți pentru persoanele care apreciază un animal de companie liniștit, cu un stil de comunicare unic.

Terra Nova

Impunători ca mărime, Terra Nova preferă să observe într-un mod calm lumea. Crescuți pentru salvări în apă, aceștia au temperamente echilibrate și reacționează doar la stimuli importanți. Lătratul lor este auzit rar, dar când apare, este autoritar, suficient pentru a descuraja orice intrus. Blânzi, răbdători și excelenți în preajma copiilor, acești „uriași tăcuți” oferă protecție prin prezență, nu prin zgomot.

Dog german (marele danez)

Cunoscut și ca marele danez, dogul german impresionează mai degrabă prin statura sa destul de impunătoare și mai puțin prin lătrat. Acest câine are un temperament liniștit, aristocratic, și folosește vocea doar când consideră că există un pericol. Atunci când apare, lătratul său captează imediat atenția. Acești câini sunt vigilenți, dar echilibrați, fiind parteneri ideali pentru familii care își doresc un patruped protector, dar nu gălăgios.

Ciobănesc de Berna

Originar din fermele elvețiene, Ciobnescul de Berna este un câine calm, echilibrat și dedicat familiei din care face parte. El preferă să evalueze situațiile înainte de a reacționa și latră doar atunci când consideră că există un motiv. Statura sa masivă, dar blândă transmite siguranță fără a umple casa de zgomot. Acești câini afectuoși sunt apreciați pentru loialitate și pentru felul în care își protejează discret familia.

Spaniel Cavalier King Charles

La origini câine de salon în familiile regale, Cavalierul este elegant, blând și rareori vocal. Lătratul său apare doar atunci când detectează o situație neobișnuită. Este extrem de adaptabil, ceea ce îl face potrivit atât pentru viața la bloc, cât și pentru case spațioase. Empatici și afectuoși, acești câini comunică mai mult prin prezență și gesturi decât prin sunete.

Shiba Inu

Shiba Inu, o rasă japoneză veche, se remarcă prin independență și discreție. De obicei tăcut și observator, el latră doar când percepe un pericol real. În situații de stres, poate emite celebrul „țipăt Shiba”, un sunet distinctiv. Vorbim despre un câine curat, inteligent, care oferă atenție constantă, nu zgomot.