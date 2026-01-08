Viralul zilei | Reacția unui pomeranian care topește inimi când ajunge într-o casă foster. A stat în frig, lângă surioara moartă, până a fost salvată (VIDEO)

Reacția unui mic pomeranian poate topi inima oricui atunci când ajunge într-o casă foster, după o lungă perioadă petrecută în frig și condiții improprii. Imaginile au fost publicate pe internet, iar aprecierile nu au întârziat să apară.

Reacția unui pomeranian când ajunge într-o casă foster

Potrivit paradepets, micuța cățelușă Chestnut, din rasa pomeranian, nu își mai încape în piele de fericire după ce a fost salvată și a ajuns într-o casă foster. Blănoasa nici nu știa cum trebuie să se comporte într-un pat, cum să stea și cum să se relaxeze, însă atunci când a aflat, a reușit să doarmă liniștită pentru prima oară după mult timp.

Chestnut is a 6-year-old Pomeranian girl who was rescued from a high kill shelter in South Korea. When our rescuer went to save her and her sister, her sister had already frozen to death. Luckily we were able to rescue Chestnut in time, and she is now in foster care in South Korea until we can find her a forever home in the US. Chestnut's personality is described as "angelic," deeply affectionate, and forms strong bonds. Plus, she is as fluffy and smiley as a plush toy 🫶 After undergoing extensive medical care and rehabilitation, Chestnut can be adopted to her forever family in the US. She can fly into many major airports. ✈️ To support Chestnut's ongoing care or apply to adopt, visit: www.thebig3rescue.org

Imaginile virale au fost postate pe TikTok, unde Chestnut, în vârstă de șase ani, a fost luată dintr-un adăpost de animale unde rata de mortalitate era extrem de ridicată din Coreea de Sud. Când familia foster a venit să o ia, surioara ei deja murise de frig. Chestnut a supraviețuit însă frigului, fricii și singurătății pentru a ajunge mai târziu să cunoască fericirea.

După ce a primit tratament medical și după parcurgerea unui drum lung spre noua ei locuință temporară, micuța a ajuns într-o casă călduroasă, unde are parte de iubire, îngrijire și confortul pe care îl visa în nopțile reci din adăpost când reușea să tragă un pui de somn.

Povestea cățelușei care nu știa cum să doarmă în pat

La început, micuța cățelușă nu știa ce este un pat. A stat pe margine, cu lăbuțele mici încleștate, fiindu-i frică să facă vreo mișcare pentru a nu strica ceva. Încet-încet, teama a dispărut, însă și-a păstrat stilul politicos de a se mișca, probabil încercând să fie cât de bună poate pentru a rămâne în acel loc minunat.

Noua lui familie foster o descriu pe Chestnut ca fiind de-a dreptul angelică, foarte afectuoasă și care se atașează rapid, lăsând la o parte apariția sa adorabilă, de jucărie de pluș.

După ce reabilitarea sa va fi completă, micul pomeranian va fi gata să plece la o familie permanentă în Statele Unite ale Americii. Până atunci, Chestnut își prezintă povestea despre supraviețuire, luptă și dorința de a avea un viitor mai bun.

