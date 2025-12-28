VIRALE

Viralul zilei | „Cadoul” care a topit internetul: Pisicuța împachetată în hârtie de sărbători (VIDEO)

O pisicuță este împachetată în hârtie pentru cadouri Sursa foto: Captură video / Instagram

Dacă există un cadou care nu are nevoie de fundă sau etichetă, acesta este, fără îndoială, o pisicuță. Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale arată exact acest lucru: o pisică portocalie, „împachetată” cu grijă în hârtie de cadou, care privește calm lumea din jur, fără grabă, fără proteste.

Internetul? Cucerit instant.

O pisicuță, hârtie de cadou și multă răbdare

În primele secunde ale clipului, pisicuța apare întinsă pe podea, în timp ce o mână o acoperă ușor cu hârtie de cadou festivă. În loc să fugă sau să se agite, aceasta rămâne calmă, cu lăbuțele ieșite și privirea curioasă.

Scena pare desprinsă dintr-un Crăciun perfect… versiunea pentru iubitorii de pisici.

 

A post shared by Cat Leo (@leo_in_ottawa)

Momentul care a declanșat avalanșa de reacții

Partea care a stârnit cele mai multe reacții este cea în care pisicuța este ridicată ușor, încă „ambalată”, ca un cadou viu. Lăbuțele atârnă relaxate, iar expresia feței spune totul: acceptare totală.

Comentariile nu au întârziat:

  • „Cel mai bun cadou posibil”
  • „Aș vrea să primesc asta de Crăciun”
  • „Pisicile sunt făcute pentru hârtie de cadou”

De ce iubesc pisicile hârtia de cadou

Pentru cei care au pisici, scena este extrem de familiară. Hârtia de cadou oferă:

  • sunete interesante,
  • textură nouă,
  • posibilitatea perfectă de a se ascunde.

Pentru o pisică, un cadou nu este ceea ce se află înăuntru, ci ambalajul.

Sursa foto: Captură video / Instagram

