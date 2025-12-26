Uneori, internetul se oprește din goana zilnică pentru câteva secunde și cade de acord asupra unui singur lucru: asta este prea drăguț ca să nu devină viral. Exact asta s-a întâmplat cu videoclipul în care un cățel calm și blând apare în mijlocul sufrageriei, înfășurat în luminițe de Crăciun, lângă un brad împodobit perfect.

Rezultatul? Sute de mii de reacții, comentarii și distribuiri.

Un cățel, un brad și multă magie de Crăciun

În clipul devenit rapid viral pe Instagram, patrupedul stă liniștit pe covor, cu o ghirlandă luminoasă așezată delicat pe blana lui aurie. Fără agitație, fără stres, fără încercări de evadare — doar un cățel care pare să accepte rolul de „decor festiv” cu o răbdare impresionantă.

Contrastul dintre luminile calde, bradul strălucitor și expresia calmă a câinelui a fost suficient pentru a topi inimile internauților.

View this post on Instagram A post shared by Pawarmour.co (@pawarmour.co)

„Cel mai drăguț decor de Crăciun a sosit”

Textul suprapus pe videoclip spune totul: „the cutest christmas decor has arrived”. Iar reacțiile confirmă mesajul.

Comentariile sunt pe măsură:

„Nu pot să cred cât e de cuminte”

„Ăsta e Crăciunul de care aveam nevoie”

„Mai drăguț decât orice ornament”

Pentru mulți utilizatori, clipul a devenit instant o doză de serotonină.

Este sigur să pui luminițe pe un câine?

Deși imaginile sunt extrem de simpatice, specialiștii reamintesc că astfel de momente trebuie realizate doar dacă animalul este calm, luminile nu se încălzesc și nu există riscul de stres sau disconfort.

În videoclipul viral, câinele pare relaxat și supravegheat, ceea ce face diferența dintre un moment drăguț și unul problematic.