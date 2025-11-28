Cățelușa Polly a ajuns să fie salvatoarea stăpânului ei, după ce a observat că bărbatul avea probleme de respirație în timpul somnului. Polly a început să latre, zgomotul alertând-o pe soția lui Adam, stăpânul cățelușei. Datorita lui Polly, femeia și-a dat seama că soțul ei suferise un atac de cord și nu mai respira.

Eroina Polly

După ce a realizat ce se întâmpla, Hannah, soția lui Adam, a sunat imediat la salvare și a primit indicații de la paramedici, pentru a ști ce să facă până ajung ei. Ambulanța a ajuns după 7 minute de la apel și Adam a fost dus de urgență la spital pentru investigații. Bărbatul s-a trezit șase zile mai târziu și de atunci a reușit să se recupereze complet.

„Ne-am pus în pat ca de obicei, luni noaptea, iar pe la ora 1:00, Polly a început să latre. Dacă nu era ea, acum povestea ar fi fost alta”, a declarat Hannah pentru publicația People. „Atunci când suferi un atac de cord, orice secundă este prețioasă. Polly mi-a oferit toate acele secunde necesare, datorită faptului că este atât de apropiată de Adam și a simțit imediat ce se întâmplă”.

Hannah și Polly au primit medalia și titlul de eroine CPR la gala Heart Hero Awards de anul acesta, la Londra. Adam a fost cel care le-a nominalizat la categoria dedicată celor care au salvat pe cineva aflat în risc să moară din cauza unui atac de cord.

„Polly face parte din familie, așa că nu am fost deloc surprins când am aflat că a avut un rol atât de important”, a declarat Adam. „Nu o să mint, am plâns, eram în lacrimi, cred că și ea a fost. Scâncea pentru că, după părerea mea, se gândea: Wow, te-ai întors acasă. Nu credeam că vei mai fi aici.”

