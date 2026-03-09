Scandalul eutanasierilor ilegale și al relelor tratamente aplicate câinilor fără stăpân în adăpostul din Uzunu, județul Giurgiu, a ajuns în Parlament. Deputata de Cluj, Aurora Tasica Simu, a cerut public demiterea președintelui Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, acuzând conducerea instituției de tolerarea unor practici grave în adăposturile pentru animale.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, în România anului 2026, adăposturile pentru câini au devenit locuri ale cruzimii. Animale înfometate și ucise în condiții inacceptabile. Responsabilitatea este la conducerea ANSVSA. Vă cer public demiterea lui Alexandru Bociu”, a transmis deputata în mediul online.

Percheziții și suspendarea activității adăpostului din Uzunu

Adăpostul Aspa Ivets din Uzunu, administrat de medicii veterinari Valentin și Florentina Istrate, a fost unul dintre locurile percheziționate pe 5 martie 2026 într-un dosar instrumentat de polițiștii din Prahova, care investighează eutanasierile ilegale de câini.

În urma acestor verificări, activitatea adăpostului a fost suspendată până la 21 aprilie. Potrivit documentelor oficiale, reluarea activității va fi posibilă doar la solicitarea operatorului și după remedierea deficiențelor constatate, precum și după asigurarea condițiilor sanitare veterinare necesare.

Adăpostul din Uzunu este și unul dintre cele patru centre documentate într-o investigație jurnalistică publicată în februarie, care arată că mai multe adăposturi private au eutanasiat peste 33.000 de câini în ultimii ani, folosind fonduri publice de cel puțin 9 milioane de euro provenite de la primării din toată țara, scrie Snoop.

Zeci de mii de câini eutanasiați

Asociația Aspa Ivets, fondată în 2015 de soții Istrate, a eutanasiat aproape 16.000 de câini în ultimii trei ani, cel mai mare număr raportat la nivel național în rândul adăposturilor private.

Organizația oferă servicii de gestionare a câinilor fără stăpân pentru numeroase comune și orașe mici din România. Potrivit documentelor, 49 de consilii locale apar ca membri sau afiliați ai asociației. Sistemul folosit permite încasarea de fonduri publice de la primării fără proceduri clasice de achiziție publică, ceea ce face mai dificilă urmărirea exactă a sumelor. Investigațiile arată că doar 10 primării au plătit 1,3 milioane de euro către Aspa Ivets.

Dosare penale și controale fără sancțiuni

Potrivit Poliției Giurgiu, există 10 dosare penale deschise între 2020 și 2025 privind activitatea adăpostului din Uzunu. Anchetele vizează infracțiuni precum uciderea animalelor cu intenție fără drept, rele tratamente aplicate animalelor, abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, exercitarea fără drept a unei profesii, activități și înșelăciune. Cu toate acestea, adăpostul a continuat să funcționeze și să eutanasieze câini pe bani publici.

Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu au transmis că, între 2023 și 2025, au fost efectuate 31 de controale la adăpost, dintre care trei au vizat substanțele utilizate pentru sterilizarea și uciderea animalelor.

Legături din trecut între șeful ANSVSA și proprietarul adăpostului

Controversa este amplificată și de faptul că proprietarul adăpostului, Valentin Istrate, a fost asociat în trecut într-o firmă de activități veterinare cu actualul președinte al ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Cei doi au fondat în 2011 compania Mag Med Vet SRL. La acel moment, Bociu era student la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. El a părăsit firma în 2012, renunțând și la funcția de administrator.

Bociu susține că nu a mai păstrat legătura cu Istrate și că relația profesională a durat doar câteva luni. „După aproximativ patru luni am întrerupt colaborarea și am ales alt parcurs profesional, într-o altă practică privată”, a declarat acesta.

Președintele ANSVSA a mai afirmat că nu s-a întâlnit cu Istrate în ultimii 15 ani și că nu au discutat despre situația adăpostului din Giurgiu.