După suspendarea activității adăpostului din localitatea Uzunu, județul Giurgiu, pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unor percheziții care au durat aproximativ 24 de ore, au început demersurile pentru salvarea animalelor aflate în incintă.

Operațiune de salvare la adăpostul din Uzunu

Decizia de suspendare a fost luată după controale și verificări efectuate în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni grave legate de modul de gestionare a câinilor fără stăpân, inclusiv cazuri de eutanasiere ilegală.

După o perioadă de așteptare, primele intervenții pentru scoaterea animalelor din adăpost sunt pe cale să înceapă. Potrivit Asociației Ramses, primele care vor fi preluate sunt pisicile, acestea urmând să fie scoase din adăpost în cel mai scurt timp. Ulterior, vor începe și preluarea câinilor, prioritate urmând să aibă cazurile cele mai grave, cum ar fi animale rănite, oarbe, bolnave sau aflate în stare critică.

În adăpostul din Uzunu s-ar afla însă mult mai multe animale, ținute în condiții dificile. De-a lungul timpului, locul a devenit unul dintre cele mai controversate adăposturi din România, fiind vizat de numeroase plângeri penale. Potrivit informațiilor disponibile, aproximativ 246 de câini au nevoie urgentă de preluare și relocare către alte adăposturi sau organizații de protecție a animalelor.

Apel către toate asociațiile care au locuri disponibile în adăposturi

Astfel, voluntarii și organizațiile implicate în salvarea animalelor au lansat un apel către toate asociațiile care au locuri disponibile în adăposturi să se implice în preluarea câinilor. Chiar și preluările temporare ar putea face diferența pentru animalele aflate în pericol.

Preluările pot avea loc în aceste zile, iar salvatorii spun că fiecare oră contează pentru animalele rămase în adăpost. „Nu este timp de pierdut”, a transmis Asociația Ramses.

