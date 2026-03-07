Rabie confirmată la un câine din Neamț. S-a decis vaccinarea câinilor și pisicilor și limitarea circulației animalelor

Un caz de rabie a fost confirmat la un câine din satul Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț. Instituțiile cu atribuții în domeniu au stabilit zona de protecție și pe cea de supraveghere, iar animalele vor fi monitorizate pentru controlul și eradicarea focarului, notează Radio România Actualități.

Câine infectat cu rabie

De asemenea, s-a decis vaccinarea antirabică a câinilor și pisicilor din localitate, limitarea circulației animalelor și intensificarea supravegherii faunei sălbatice din zonă. Ancheta epidemiologică va continua și vor fi identificate eventualele persoane care au intrat în contact cu animalul infectat.

Autoritățile le solicită proprietarilor să își vaccineze antirabic animalele și să anunțe medicul veterinar în cazul apariției unor simptome de boală sau a mușcăturilor de animale. Măsurile se aplică cel puțin 30 de zile până la eliminarea riscului epidemiologic.

