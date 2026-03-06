O femeie în vârstă de 47 de ani, din localitatea Bratca, județul Bihor, a fost reţinută de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor, fiind cercetată pentru uciderea cu intenţie, fără drept, a unui câine, transmite Agerpres.

Gest de o cruzime greu de imaginat în Bihor

Potrivit unui comunicatului de presă transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, incidentul ar fi avut loc în seara de 4 martie, în jurul orei 18:00. În timp ce se afla în curtea locuinţei sale, femeia ar fi lovit de mai multe ori cu o ţeavă metalică un câine de rasă comună care intrase pe proprietatea sa. În urma loviturilor, animalul ar fi murit.

Poliţiştii susţin că, după comiterea faptei, femeia ar fi pus cadavrul câinelui într-un sac şi l-ar fi transportat la marginea localităţii Bratca, unde l-ar fi abandonat lângă un canal de colectare a apei. În urma investigaţiilor şi a probelor administrate, joi, în data de 5 martie, poliţiştii au dispus reţinerea femeii pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor. A doua zi, vineri, 6 martie, aceasta a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd, iar procurorul a solicitat instanţei arestarea

preventivă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Aleşd a decis însă plasarea femeii în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Bihor, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

