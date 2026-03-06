Adăpostul de câini din Uzunu, închis pentru 30 de zile în dosarul eutanasierilor ilegale de câini. Proprietarul este așteptat să se întoarcă din Dubai

Activitatea adăpostului ASPA IVETS din localitatea Uzunu, județul Giurgiu, a fost suspendată pentru 30 de zile, în urma perchezițiilor care au durat aproximativ 24 de ore. Decizia a fost luată după controalele și verificările efectuate în cadrul unei anchete ce vizează fapte grave legate de gestionarea câinilor fără stăpân, inclusiv eutanasierea ilegală a acestora.

Perchezițiile au fost desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. În total au fost efectuate 20 de descinderi în județele Giurgiu, Prahova, Constanța și Ilfov, atât la sediile unor firme și instituții publice, cât și la domiciliile unor persoane fizice, scrie presa locală.

Activitatea adăpostului Uzunu, suspendată

În urma controalelor, autoritățile au decis suspendarea activității adăpostului pentru o perioadă de 30 de zile. În acest interval, reprezentanții centrului nu mai au voie să captureze câini de pe domeniul public și nici să îi eutanasieze.

Verificările efectuate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu au scos la iveală mai multe nereguli. În centrul de colectare din Uzunu au fost găsiți 490 de câini, dintre care 250 nu erau înregistrați în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS). Acești câini ar fi trebuit să fie oferiți spre adopție atât în țară, cât și în străinătate.

Din acest motiv, activitatea centrului de colectare care permitea adopția acestor animale a fost suspendată până la înregistrarea tuturor câinilor în RECS și până când adăpostul va intra în legalitate.

Autoritățile au stabilit că, după remedierea problemelor, dacă animalele nu vor fi adoptate, reprezentanții adăpostului au obligația legală de a asigura hrana, tratamentul și medicația necesară până la găsirea unor adoptatori sau până la transferul acestora în alte adăposturi.

Câinii ar putea fi preluați de ONG-uri sau alte adăposturi

În cazul în care adăpostul nu va mai putea asigura condițiile necesare pentru animale, câinii ar putea fi preluați de adăposturi din alte județe sau de organizații neguvernamentale care se ocupă de protecția animalelor.

În urma controalelor, DSVSA Giurgiu a aplicat și sancțiuni. Adăpostul a fost amendat cu 12.600 de lei pentru neînregistrarea câinilor în RECS și pentru condițiile improprii din unele boxe. Inspectorii au constatat că mai multe țarcuri aveau paviment necorespunzător, iar apa se scursese în cuștile câinilor. Ulterior, animalele au fost mutate în spații care respectă normele.

Ancheta vizează fraude și eutanasieri ilegale

Ancheta vizează mai multe infracțiuni grave, printre care înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție fără drept și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025–2026, reprezentanții a două adăposturi private au încheiat contracte cu mai multe unități administrativ-teritoriale pentru capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

Procurorii susțin că, în executarea acestor contracte, câinii care nu erau adoptați sau revendicați au fost eutanasiați fără drept, cu încălcarea prevederilor din OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân și HG nr. 1059/2013, acte normative care reglementează clar condițiile în care poate fi dispusă eutanasierea.

De asemenea, există suspiciuni că adăpostul ASPA IVETS a avut un contract cu o primărie din județul Prahova și a raportat capturarea a 100 de câini, deși în realitate numărul acestora era mult mai mic.

Anchetatorii susțin că, în luna octombrie 2025, o societate comercială a întocmit documente în care ar fi consemnat în mod nereal capturarea a peste 100 de câini, deși nu a avut capacitatea logistică necesară pentru a realiza aceste activități. În acest mod, autoritatea contractantă ar fi fost indusă în eroare, iar societatea a obținut pe nedrept peste 100.000 de lei.

În acest caz, doi bărbaţi au fost reţinuţi în dosarul eutanasierilor ilegale de câini, au precizat, vineri, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit acestora, cei doi sunt cercetaţi pentru instigare la ucidere cu intenţie fără drept a animalelor, participaţie improprie la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Proprietarul adăpostului din Uzunu este așteptat să se întoarcă din Dubai.