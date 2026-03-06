Organizația caritabilă Father Joe’s Villages din San Diego a reușit să transforme un adăpost pentru persoane fără casă într-un mediu prietenos și pentru animalele de companie ale acestora.

Un adăpost pentru persoane fără casă a devenit prietenos cu animalele

Inițiativa are drept scop sprijinirea persoanelor fără casă care sunt puse în situația de a alege între ajutor și a-și abandona animalele de companie care au rămas singurele suflete ce le au alături, după cum notează nbcsandiego.com.

Reprezentanții organizației spun că adaptarea adăposturilor pentru a primi animale nu presupune investiții majore și nici măcar construirea unor spații noi. Este necesar mai degrabă o organizare eficientă și o mică modificare a celor deja existente.

Un exemplu este cazul lui Benjamin Noss, care locuiește de câteva luni într-un adăpost al organizației împreună cu câinele său, Babygirl, un metis de chihuahua și teckel pe care l-a adoptat când avea doar două luni. Pentru bărbat, animalul reprezintă mai mult decât un patruped care îl urmează oriunde.

Babygirl reprezintă sprijinul emoțional atât de important în perioada dificilă prin care a trecut. Noss spune că prezența câinelui l-a ajutat să își recâștige stabilitatea după problemele legate de lipsa unei case și de sănătate mintală.

„Ea face parte din mine. Simt că ea m-a salvat și eu am salvat-o”, a spus bărbatul, care a și adăugat că până acum a întâmpinat greutăți în a găsi un adăpost care să accepte și animalele de companie.

Facilități pentru oameni și animalele lor

Organizația Father Joe’s Villages a început să accepte animale în adăposturile sale încă din anul 2020. De atunci, conducerea încearcă să convingă și alți furnizori de servicii sociale să ofere această posibilitate, mai ales că nu sunt necesare schimbări majore în infrastructura adăposturilor.

Potrivit responsabililor organizației, animalele pot sta în cuști amplasate lângă paturile proprietarilor, astfel încât aceștia să poată dormi în același spațiu. Adăposturile mai oferă și alte facilități, printre care curți private și comune unde animalele pot ieși, un loc special pentru îmbăiere, hrană și alte produse pentru animale și acces la servicii veterinare.

Datele organizației arată că, în ultimii 15 ani, peste 830 de animale – atât animale de companie, cât și animale de serviciu – au stat în adăposturile Father Joe’s Villages împreună cu proprietarii lor.

