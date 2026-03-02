Un fost soldat australian, îmbrăcat în echipament tactic, a intrat înarmat într-un adăpost de animale din Melbourne pentru-ași căuta pisica pierdută. Evenimentul a fost cu atât mai grav pentru că bărbatul a luat ostatică o angajată.

Un fost soldat a intrat înarmat într-un adăpost pentru animale

Întâmplarea surprinzătoare a avut loc în noaptea de 11 ianuarie 2021, la Lost Dogs’ Home din suburbia Cranbourne West a orașului Melbourne. Înarmat cu o pușcă de asalt și îmbrăcat într-un echipament de camuflaj, bărbatul a intrat în incinta adăpostului și a amenințat cu arma personalul.

Potrivit oamenilor legii, fostul soldat ar fi recurs la acest gest după ce pisica lui dispărută a fost adusă în adăpost și urma să fie luată în ziua următoare de altă persoană. Enervat că personalul nu colaborează, bărbatul a luat ostatică o tânără de 23 de ani pe care a amenințat-o cu arma în timp ce cerea să îi fie arătat locul în care sunt ținute pisicile.

Își căuta pisica dispărută

Într-un final, femeia a fost eliberată fără a suferi răni, iar fostul soldat a fugit fără pisică. În scurt timp, a fost identificat de oamenii legii și reținut. I s-a respins cererea de eliberare pe cauțiune din cauza gravității situației și a riscului pe care bărbatul îl reprezenta pentru comunitate, potrivit abc.net.au.

Incidentul atrage atenția asupra problemelor de sănătate mintală. Ulterior s-a descoperit, prin avocatul bărbatului, că acesta suferă de tulburare de stres post-traumatic, afecțiune dobândită în timpul serviciului militar, coroborat cu legătura puternică pe care o avea cu pisica ce i-a dispărut.

