O familie din California de Nord și-au pierdut pisica în urmă cu doi ani, când aceasta era doar un pui. În preajma Crăciunului, Jinx și-a găsit drumul înapoi spre casă, stăpânii numind această întâmplare „un miracol de Crăciun”.

Un cadou neprețuit

Evan, stăpânul lui Jinx, a povestit pentru postul de știri WCTI 12 procesul prin care au trecut pentru a‑și găsi pisica dispărută în 2023. „Am încercat tot ce am putut ca să îl găsim pe Jinx: am printat afișe, am sunat vecinii și am căutat în fiecare zi, timp de săptămâni întregi.” Deși căutările au încetat în 2024, Evan și familia lui au sperat zilnic că Jinx se va întoarce acasă. Continuau să verifice paginile adăposturilor din zonă și anunțurile cu animale dispărute.

În luna octombrie, Jinx a ajuns la adăpostul Bertie County Humane Society. Angajații adăpostului au făcut, pe 21 decembrie, o postare pe pagina oficială de Facebook, în care au anunțat că au găsit o pisică prietenoasă, pe care au numit‑o Pumpkin Spice. În decembrie, felina ar fi trebuit să fie sterilizată și microcipată, însă veterinarii au descoperit că avea deja aceste intervenții făcute.

Cu ajutorul microcipului, angajații au aflat că Jinx era dată dispărută de doi ani, iar cazul a fost imediat anunțat pe rețelele sociale, după ce au fost contactați stăpânii. Adăpostul a împărtășit cu urmăritorii momentul emoționant al revederii, familia lui Jinx plângând de fericire atunci când au văzut‑o. Stăpânul pisicii a distribuit o fotografie cu Jinx, în care aceasta stătea încolăcită lângă bradul de Crăciun, dormind liniștită.

