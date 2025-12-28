Ce au în comun câinii, caii și caprele? Studiul care rescrie tot ce știam despre inteligență, empatie și relația om–animal

Stăpânii de câini știu că animalele lor pot spune multe doar folosindu-și ochii. Are farfuria goală? Se va uita anticipat la omul lor. Vrei să ieși afară? Își va întoarce capul pentru contact vizual.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Legătura dintre câini, cai și capre

Oamenii de știință credeau că, pe lângă câini, doar caii pot comunica cu oamenii prin contact vizual. Însă un studiu publicat în revista Biology Letters și citat de Science Daily adaugă un animal pe listă: caprele.

Cercetătorii de la Universitatea Queen Mary și-au efectuat studiul la Rezervația de Capre Buttercups din Marea Britanie – un paradis al ungulatelor, unde animalele rezidente beneficiază de multă interacțiune umană. Echipa a antrenat mai întâi cele 34 de capre, masculi și femele, să ridice capacul unei cutii de plastic pentru a ajunge la o recompensă. Apoi a creat o „problemă de nerezolvat” pentru animale, sigilând cutia.

Caprele intră oficial pe lista animalelor care comunică cu oamenii prin contact vizual

Experții au stat deoparte în timp ce caprele încercau să deschidă cutia. Când nu au reușit, animalele s-au uitat la oameni ca și cum ar fi cerut ajutor, similar câinilor. Când cercetătorii s-au întors cu spatele, caprele nu au mai ridicat privirea de atâtea ori sau atât de mult timp, ceea ce indică faptul că este important să vadă fața unei persoane.

„Caprele se uită la oameni în același mod ca și câinii atunci când cer o recompensă care nu le este la îndemână, de exemplu”, a spus co-autorul Christian Nawroth. „Rezultatele noastre oferă dovezi puternice despre o specie domesticită în principal pentru producția agricolă, care prezintă asemănări cu câinii și caii”.

Oamenii de știință sunt uimiți

„Aceste rezultate sunt destul de surprinzătoare”, a declarat Laurie Santos de la Laboratorul Canin și Primate de la Yale. Potrivit ei, studiul arată că domesticirea din motive non-sociale – caprele sunt crescute în principal pentru carne, lapte și piei – poate produce în continuare animale cu abilități sociale necesare pentru comunicarea cu oamenii.

Cercetătorii știu despre capre că sunt inteligente și au un fel de viață emoțională. Studiile anterioare ale co-autorului studiului, Alan McElligott, au arătat că acestea își schimbă poziția urechilor și vocalizările atunci când simt emoții negative. McElligott a mai arătat anterior că aceste animale sunt capabile să învețe rapid o sarcină complexă și să-și amintească cum să facă aceeași sarcină 10 luni mai târziu.

Ce înseamnă asta pentru viitor

Înțelegerea procesului de domesticire a caprelor ar putea duce la un tratament mai bun în viitor, a precizat Jan Langbein de la Institutul Leibniz pentru Biologia Animalelor de Fermă.

„Cunoașterea funcțiilor cognitive și a emoțiilor animalelor de fermă va schimba atitudinea consumatorilor față de acestea”, a punctat el. Studiile ar putea ajuta și la diferențierea lor de oi. „În prezent, există aproximativ un miliard de capre pe planetă folosite în agricultură, dar majoritatea regulilor de bunăstare pentru creșterea lor provin de la oi”, a explicat McElligott. „Oricine a lucrat cu capre și oi știe că sunt destul de diferite”.

Vezi și Protest anunțat pe 29 decembrie 2025 după ce Primăria Mihai Eminescu a semnat un contract de vânătoare pentru câini și pisici. Iubitorii de animale sunt revoltați: „Nu putem privi nepăsători”

Măgarul Gelu are o nouă viață după iadul de la Nuci. Animalul slab și înfometat are parte de îngrijire și noi prieteni: „Se înțelege de minune cu Nuța, Madona, Fetița, Pamela, Papucica, Zânica și Hannah” (FOTO)