Pisică dispărută de 10 luni, găsită în viață după un accident cumplit. Wolverine și-a recunoscut stăpânii când s-au revăzut

O pisică dispărută în urmă cu 10 luni s-a reunit cu stăpânii săi după ce a fost lovită de cinci mașini. Leah Gregory și Paul Allsopp au început să-l caute pe Wolverine în urmă cu aproape 1 an după ce aceasta a dispărut de la domiciliul lor din Cramlington, Marea Britanie. Dar cuplul a recunoscut că „și-a pierdut speranța” că pisoiul se va întoarce acasă până când a primit un apel de la medicul veterinar.

Wolverine şi-a folosit una din cele nouă vieți

Leah susține că au fost extrem de fericiți să-l revadă cu Wolverine, iar ochii acestuia „s-au luminat” în momentul în care s-au întâlnit. Stăpâna motanului a spus că epuizaseră toate pistele în încercarea de a-l găsi, până când veterinarul a sunat-o să o anunțe că pisoiul fusese lovit de o mașină.

„Apoi, evident, am aflat la cabinet că au fost implicate cinci autovehicule și că avea o listă destul de lungă de răni. Șansele erau cam 50-50 în privința evoluției lui”, a explicat Leah pentru BBC.

Wolverine se recuperează bine și a putut să se întoarcă acasă, la familia lui, unde l-a așteptat inclusiv mama lui adevărată, Skylar: „A început să facă câțiva pași. Este incredibil că poate face asta atât de repede, având în vedere că are fracturi la nivelul bazinului”, a relatat proprietara.

Cu toate că Leah și Paul își pierduseră speranța în timpul căutărilor, au avut totuși un „sentiment” că îl vor revedea: „Când am primit acel apel, ne-am spus amândoi că, chiar dacă nu ar fi supraviețuit, tot am fi fost extrem de fericiți că am aflat ce s-a întâmplat cu el. Nu ne-am fi gândit niciodată că va exista un asemenea deznodământ. Ochii lui pur și simplu s-au luminat când ne-am privit”.

