Tot mai mulți adulți își doresc să lase bani nu doar familiei, ci și organizațiilor caritabile și animalelor lor de companie, arată cercetările recente. Dar cum poți să te asiguri că patrupedul tău va fi protejat financiar după ce nu vei mai fi?

Tot mai mulți oameni se gândesc la viitorul animalelor lor

Potrivit unui studiu realizat de Confused.com privind asigurările de viață, aproape jumătate dintre adulți din Marea Britaniei (47%) iau în considerare să lase bani dincolo de familia lor imediată. Peste o treime (36%) ar vrea să lase bani unei organizații caritabile, iar peste 1 din 10 persoane (11%) se gândesc să lase fonduri animalelor lor de companie.

Tinerii adulți sunt mai predispuși să prioritizeze donațiile caritabile: 2 din 5 persoane cu vârste între 25–34 de ani iau în considerare să lase bani către organizații caritabile. Între timp, aproximativ 1 din 7 persoane cu vârste între 35–64 de ani se gândesc să lase bani patrupedelor lor, notează Dogs Today.

Aceste cifre ridică o întrebare importantă: cum pot proprietarii de animale să facă aranjamente legale pentru animalele lor după deces?

Protejarea animalelor după deces: ce spun experții

„Poți numi doar entități legale ca beneficiari într-un testament sau într-o asigurare de viață, ceea ce, din păcate, le lasă pe animale în afara ecuației”, explică Tom Vaughan, expert în asigurări de viață la Confused.com.

El adaugă că lăsarea banilor către organizații caritabile este, în general, simplă. „Dar asigurarea că animalele sunt protejate financiar necesită pași suplimentari.”

De ce este mai complicat să lași bani animalelor

Conform legii, animalele sunt tratate ca proprietate. Asta înseamnă că nu poți să le lași direct bani în testament sau asigurare de viață. Lipsa de informare este semnificativă: aproape 3 din 5 adulți din Marea Britanie peste 30 de ani nu știu că animalele sunt considerate bunuri în cadrul unei moșteniri, arată Asociația Avocaților de Moșteniri.

Variante legale pentru a asigura viitorul animalelor

Combinarea testamentului cu o poliță de asigurare de viață

O metodă des utilizată este să combini un testament cu o asigurare de viață, numind o persoană de încredere atât îngrijitor al animalului, cât și beneficiar al poliței.

Totuși, această abordare depinde foarte mult de încredere. Persoana desemnată nu este obligată legal să folosească banii pentru animal, chiar dacă i se dau instrucțiuni.

Crearea unui fond de întreținere pentru animale

„Cea mai sigură metodă de a proteja patrupedul este prin intermediul unui fond de întreținere pentru animale”, explică Vaughan.

Cum funcționează un fond de întreținere:

Numești un îngrijitor pentru animal (persoana care se ocupă efectiv de hrănire, plimbări și veterinar).

În loc să lași direct bani îngrijitorului, lași banii în fond, iar un administrator al fondului gestionează și distribuie fondurile conform instrucțiunilor tale.

Administratorul se asigură că banii sunt folosiți doar pentru hrana, îngrijirea veterinară și alte nevoi ale animalului.

Această abordare garantează că fondurile vor fi folosite exact pentru scopul dorit: bunăstarea animalului, chiar și după ce nu mai ești lângă el.

Sprijinul organizațiilor caritabile

Pentru proprietarii fără un îngrijitor de încredere, organizațiile caritabile pot fi o soluție. Animalele pot fi incluse în programe de îngrijire pe viață, iar organizația caritabilă poate fi desemnată ca beneficiar pentru a acoperi costurile viitoare. În plus, acestea pot sprijini reîncadrarea animalelor, asigurându-le o viață sigură după decesul stăpânului.

Planificarea responsabilă pentru patrupede

Asigurarea viitorului animalelor de companie după moarte necesită planificare și informare. Testamentul, asigurarea de viață și fondurile de întreținere pentru animale sunt instrumente legale eficiente, dar implică pași suplimentari și alegerea unui îngrijitor de încredere. În plus, organizațiile caritabile pot oferi o rețea de siguranță pentru animalele fără îngrijitori desemnați.

Sfatul expertului: începe cât mai repede să îți planifici testamentul și să consulți un avocat sau specialist în fonduri pentru animale. Astfel, patrupedul tău va fi protejat financiar și va primi îngrijirea pe care o merită, chiar și după ce nu vei mai fi alături de el.