Pierderea animalului de companie poate fi la fel de dureroasă ca cea a unui om. Uni proprietari de animale de companie resimt chiar mai dur trecerea în neființă a prietenului necuvântător, potrivit cercetătorilor care au studiat aprofundat aceste sentimente.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cât de mult suferă stăpânii după pierderea animalului de companie

O cercetare semnată de profesorul Damien Riggs de la Flinders University și coordonată de profesorul Elizabeth Peel de la Loughborough University din Marea Britanie arată că durerea cauzată de pierderea unui animal nu este deloc mai puțin validă decât pierderea unui om. În ciuda credinței populare, unele persoane resimt această suferință chiar mai profund în cazul unui animal decât în cazul unei persoane din familie.

Studiul a fost conceput pe baza răspunsurilor oferite de 667 de proprietari de animale de companie din Marea Britanie și a remarcat un lucru interesant. Moartea unui animal de companie, mai ales a unui câine, este descrisă d mulți respondenți ca „zdrobitoare”, „devastatoare” și chiar mai de impact decât moartea unui membru de familie apropiat. Mulți proprietari își descriu animalele drept „cei mai buni prieteni” sau chiar „suflete pereche”.

Emoțiile stăpânilor îndoliați, validate

Studiul, publicat în lucrarea Death Studies, s-a concentrat pe ceea ce au simțit oamenii când și-au pierdut animalele de companie în timpul și după pandemia de Covid-19. Restricțiile au afectat inclusiv modul în care proprietarii și-au luat „adio” de la companionii lor, punând presiune pe sentimentele lor și chiar intensificând suferința.

Cercetarea face apel, practic, la conștientizarea importanței validării sentimentelor unui proprietar care și-a pierdut animalul și la compasiune și sprijin pentru cei ce trec prin durerea pierderii celui mai bun prieten, fie el și necuvântător.

Citește și: