Fundația Adăpostul Speranța le va acorda angajaților săi câte 2 zile libere pentru doliu, în cazul nefericit al decesului câinilor care fac parte din familiile lor. Măsura este menită să-i inspire și pe alți angajatori din România, țară în care o astfel de prevedere încă nu există în lege.

Câinii, cei mai buni prieteni ai oamenilor, sunt tot mai des considerați membri ai familiilor din care fac parte. Indiferent de vârsta la care intră în familie, ei creează legături puternice cu stăpânii lor. Pierderea unui câine poate produce la fel de multă suferință în familie la fel ca pierderea altor membri.

„Câinii sunt cei mai fideli și mai buni prieteni pe care unii oameni îi au o viață întreagă. Mai ales pentru angajații noștri, câinii sunt membri ai familiei. Atunci când moare cel care ne-a adus atât de multe bucurii și care ne-a fost alături în orice moment, suntem devastați. De aceea ne-am gândit să le oferim această formă de respect față de câinele lor și această posibilitate de a-și lua rămas bun așa cum se cuvine”, a declarat Anca Tomescu, director Adăpostul Speranța.

Adăpostul Speranța introduce zilele libere pentru doliu, la decesul câinelui

Cu toate că angajații primeau timp liber pentru doliu și până în prezent, fundația oficializează această prevedere, pe care o va introduce și în contractul de muncă. Scopul inițiativei este de a transmite un mesaj în sprijinul unei societăți mai prietenoase cu animalele de companie.

„Credem în puterea exemplului și sperăm să urmeze și alți angajatori care să ia astfel de măsuri, dacă nu au făcut-o deja. Sunt în curând 25 de ani de când există adăpostul și au fost inevitabil momente când colegii au pierdut un membru al familiei. Noi oferim această perioadă de reculegere și în cazul animalul lor de companie”, completează Anca Tomescu.

În primă fază, măsura poate fi introdusă din punct de vedere contractual doar pentru câini microcipați, care sunt trecuți în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS), pentru care se poate face dovada identității stăpânului. De altfel, potrivit legii, toți proprietarii de câini sunt obligați să-i înregistreze în RECS.

Angajatul va trebui să aducă o dovadă, un act care să ateste decesul animalului și înhumarea lui corespunzătoare. Fundația se oferă să acopere costurile de înhumare.

“Ne dorim să elaborăm această inițiativă într-o formă cât ușor de implementat din punct de vedere legal, astfel încât ea să fie un exemplu și pentru alți angajatori din România. Desigur că noi, în echipa noastră, care acum numără peste 20 de persoane, știm ce căței au colegii acasă, știm unde bat inimile lor. Personal am trecut prin câteva astfel de momente, având în permanență suflete salvate în familia noastră. Ai nevoie de câteva zile doar pentru a încerca să te pui din nou pe picioare.”

În România, dar și multe alte țări europene, când survine decesul unui animal de companie, angajatul are doar posibilitatea legală de a-și lua concediu medical sau fără plată. Este o măsură la discreția angajatorului, iar unele dintre companiile mari ale lumii au introdus-o ca parte din politica lor privind beneficiile oferite angajaților.

Adăpostul Speranța, unul dintre cele mai mari și mai bine dotate adăposturi private din România, susține apropierea dintre oameni și animale, adopțiile responsabile și o societate prietenoasă cu animalele. Câinii adoptați de aici sunt adesea tratați ca membri ai familiilor care îi iau acasă.

Despre Fundația Adăpostul Speranța

Fundația Adăpostul Speranța, fondată în 1996, salvează câini fără stăpân sau aflați în suferință, iar din 2006 deține un adăpost modern, cu circa 500 de locuri lângă București, în Popești-Leordeni. Peste 200 dintre câini sunt seniori, dar și paraplegici, cu nevoi și tratamente speciale. Câinii salvați sunt tratați, sterilizați și microcipați în clinica proprie a adăpostului. Ei au parte de un mediu prietenos, cu acces la locuri de joacă, la spa și la alte facilități, până când este găsită o familie potrivită pentru fiecare.

Cine nu poate lua acasă un prieten pe viață, din Adăpostul Speranța, îl poate adopta de la distanță, astfel susținând un câine din adăpost printr-o contribuție lunară, pe care adoptatorul o stabilește singur. Adoptatorii de la distanță sunt încurajați să viziteze periodic câinii adoptați, să interacționeze cu ei, să petreacă timp împreună.

Mai multe detalii despre adopție, inclusiv de la distanță, voluntariat sau alte forme prin care poți susține câinii, găsiți pe www.adapostulsperanta.ro.