Sezonul sărbătorilor este, pentru mulți dintre noi, un timp al reflecției, amintirilor și tradițiilor. Însă atmosfera festivă poate aduce și un sentiment de dor după cei pe care i-am pierdut în timpul anului – inclusiv animalele noastre de companie.

„Animalele noastre fac parte integrantă din familie și adesea uităm cât de prezente sunt ele în timpul sărbătorilor – fie că fură câte o bucățică din șunca de Crăciun, se joacă în zăpadă sau își fac apariția în newsletter-ul de sărbători,” spune Augusta O’Reilly, asistent social veterinar la Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine.

Când animalul tău încă este alături: cum să faci față doliului anticipativ

Pentru cei care se pregătesc pentru unul dintre ultimele sezoane alături de un animal drag, este normal să simtă tristețe chiar dacă acesta este încă prezent fizic, notează Futurity.

„Acesta se numește doliul anticipativ,” explică O’Reilly. „Este răspunsul emoțional la o pierdere preconizată. Poate include lacrimi, gândul că animalul tău ar putea să nu fie alături anul viitor sau chiar presiunea de a face ca sărbătorile să fie perfecte.”

O’Reilly oferă câteva metode prin care putem practica mindfulness și ne putem bucura de timpul rămas împreună:

Creează amintiri semnificative: fă o fotografie de sărbători, creează un ornament cu amprenta lăbuței sau oferă-i un cadou special, cum ar fi o jucărie sau un tratament.

Găsește momente de liniște: profită de momentele mici din haos, cum ar fi o plimbare în zăpadă, admirând urmele lăsate de lăbuțe sau sincronizându-ți respirația cu a animalului atunci când stresul e mare.

Mângâieri conștiente: încetinește ritmul și mângâie-l intenționat, observând mușchii și textura blănii.

Cum să onorezi un animal care a plecat

Pentru cei care și-au luat deja rămas bun, sărbătorile pot părea mai goale. O’Reilly recomandă găsirea unor modalități de a păstra legătura cu amintirea animalului pentru a naviga mai ușor prin valurile de tristețe.

„Începerea unor noi tradiții ne poate ajuta să rămânem conectați cu animalele noastre, chiar și după ce nu mai sunt alături de noi, și ne permite să le onorăm memoria și legătura specială pe care am avut-o,” spune O’Reilly.

Câteva idei pentru a păstra vie amintirea animalului în perioada sărbătorilor:

Creează un spațiu special: aprinde o lumânare sau amenajează un mic altar de sărbători cu lucrurile preferate ale animalului.

Include animalul în decor: agață ornamente care îl reprezintă sau expune fotografii din sărbătorile trecute.

Scrie-i o scrisoare: povestește-i despre anul care a trecut și despre ce a pierdut.

Dăruiește mai departe: donează timp sau obiecte unei adăposturi locale în memoria animalului tău.

„Tristețea și pierderea unui animal pot părea izolante, așa că nu ezitați să căutați sprijinul celor care înțeleg și pot oferi suport,” adaugă O’Reilly.