După imaginile şocante apărute recent din lagărul de exterminare de la Suraia, care au revoltat o țară întreagă, procurorii au extins ancheta şi la alte adăposturi suspectate că au transformat eutanasierea câinilor fără stăpân într-o afacere extrem de profitabilă.

Mascaţii au descins în 20 de locaţii din patru judeţe şi au ridicat nouă persoane bănuite că au încasat bani publici pentru gestionarea animalelor fără stăpân. În loc să încerce să le ofere o şansă la adopţie, anchetatorii spun că multe dintre animale au fost ucise.

Descinderi la un adăpost din Giurgiu

Una dintre percheziţii a avut loc la un adăpost din Uzunu, judeţul Giurgiu. În zorii zilei, locaţia s-a umplut de mascaţi, după ce anchetatorii au obţinut indicii că şi aici au fost eutanasiate ilegal mii de animale.

Un caz care ridică mari semne de întrebare este cel al unei femei din Argeş, care şi-a căutat câinele dispărut mai bine de două săptămâni. În cele din urmă, animalul a fost găsit chiar în adăpostul din Uzunu, deşi era cipat şi avea numărul de telefon al proprietarei trecut pe zgardă.

Femeia spune că administratorii au încercat iniţial să o inducă în eroare. „S-a încercat să mi se spună că vine de la Constanţa, că nu e câinele meu. Am spus clar, poate să vină de pe Lună, eu câinele mi-l recunosc. Câinele este traumatizat, se uită doar în pământ, nu-mi răspunde nici măcar când îl strig. Mi-e teamă. Ce caută câine din Argeş în Giurgiu mă întreb”, a povestit aceasta pentru Observator News.

Proprietarul adăpostului e plecat în Dubai

Proprietarul adăpostului nu a fost găsit de anchetatori, deoarece se află în Dubai. În acelaşi timp, ar urma să fie cercetat şi de Colegiul Medicilor Veterinari, existând posibilitatea să îşi piardă dreptul de a profesa după numeroasele plângeri penale depuse împotriva sa. Mai mult, în urmă cu câteva luni, administratorul adăpostului a solicitat autorităţilor locale aviz pentru instalarea unui incinerator în incintă.

„În scris am transmis către Agenţia de Mediu că nu suntem de acord cu acest incinerator. Am auzit zvonuri că ar fi fost controale şi că s-ar fi găsit nereguli, că ar fi fost câini omorâţi”, a declarat Dumitru Iordache, primarul comunei Călugăreni.

Mii de câini morţi în ultimii ani

Datele privind activitatea adăpostului din Uzunu sunt alarmante. Potrivit statisticilor, 70% dintre câinii ajunşi în adăpost au murit prin eutanasie, 8% au murit din cauza bolilor sau a altor factori și doar 21% au fost adoptaţi.

O investigaţie jurnalistică a scos la iveală că aproximativ 16.000 de câini au murit în acest adăpost, în ultimii trei ani. Poliţiştii au deschis nu mai puţin de 10 dosare penale, inclusiv pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept. Cu toate acestea, adăpostul şi-a continuat activitatea şi ar fi încasat peste 1,3 milioane de euro de la 10 primării din şase judeţe.

Unul dintre contracte, încheiat în octombrie anul trecut, a avut o valoare de 100.000 de lei şi prevedea capturarea a peste 100 de câini de pe străzi, deşi adăpostul nu avea condiţiile necesare pentru a-i găzdui. Administratorii adăpostului neagă însă acuzaţiile.

Taxe pentru recuperarea animalelor

Acuzaţii similare apar şi în cazul altor adăposturi. Un proprietar de câine capturat susţine că bani pentru a-şi recupera animalul.

„Mi-au cerut 600 de lei, altfel nu o să-mi dea căţeaua. Am întrebat ce se întâmplă dacă nu plătesc. Mi-au spus că atunci o să o omoare după 14 zile”, a povestit bărbatul.

Angajaţii dau vina pe administratori

În faţa camerelor de filmat, unii dintre angajaţii adăposturilor au încercat să se delimiteze de deciziile luate de administratori. Un medic veterinar de la adăpostul Boldeşti-Scăeni a declarat că nu ştia că procedurile ar fi fost ilegale.

„Nu ştiam treaba asta. Vorbiţi cu doamna administrator pentru mai multe detalii”, a spus acesta, evitând să ofere explicaţii despre numărul de animale eutanasate sau despre procedurile aplicate.

Suspiciuni şi asupra unor instituţii de control

Surse din rândul anchetatorilor susţin că în dosar sunt vizate şi Direcţiile Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Prahova şi Giurgiu. Acestea au efectuat controale la adăposturile investigate, însă ar fi ignorat neregulile descoperite.

Ancheta este în desfăşurare, iar procurorii încearcă acum să stabilească amploarea reţelei şi modul în care bani publici destinaţi gestionării animalelor fără stăpân au fost transformaţi într-o afacere cu eutanasieri în masă.