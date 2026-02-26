O femeie din Carolina de Nord (SUA), în vârstă de 36 de ani, a descoperit că are cancer mamar agresiv în stadiu incipient datorită câinelui ei, Keto, un metis de Labrador și Retriever. Comportamentul neobișnuit al patrupedului a dus la diagnosticarea precoce a bolii, salvându-i astfel viața stăpânei sale, scrie cotidianul Blic.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Chase trăiește datorită câinelui ei, Keto

În ianuarie 2021, Keto, de obicei calm, a început să devină foarte agitat, își urmărea prin casă stăpâna, mergea neliniștit și scheuna. Momentul alarmant a fost când câinele și-a apăsat botul pe sânul stâng al lui Chase Johnson.

„A făcut asta a doua oară și m-a durut. Atunci am început să palpez și am descoperit un nodul. Dacă nu ar fi făcut asta, nu l-aș fi găsit”, a precizat stăpâna lui Keto.

Cu toate că a cerut un control medical urgent, Chase a fost refuzată inițial, fiind informată că este „prea tânără pentru a avea cancer” și că, probabil, era vorba de un chist benign. Nemulțumită de răspuns, tânăra a consultat un alt medic, care, în urma insistențelor sale, a aprobat investigații suplimentare.

Tratament agresiv pentru a învinge cancerul

Astfel, pe 16 februarie 2021, mamografia, ecografia și biopsia au confirmat diagnosticul de cancer mamar triplu negativ, o formă agresivă a bolii. Tratamentul a fost foarte dur: chimioterapie, radioterapie și o operație pentru îndepărtarea tumorii și a ganglionilor limfatici.

„Oncologul mi-a spus că, dacă aș fi așteptat câteva luni, am fi avut o discuție complet diferită și poate că nu aș fi supraviețuit”, a mărturisit ea.

Patrupedul este îngerul păzitor al familiei

Totuși, nu e prima dată când Keto a ajutat la depistarea unei boli. Anterior, câinele l-a avertizat pe soțul lui Chase, Ben Bern (48 de ani), diagnosticat cu cancer de colon, comportându-se ciudat și urmărindu-l prin casă.

„Când a început din nou să se comporte agitat, am știut că ne avertizează pe unul dintre noi. Soțul meu a avut rezultate bune la analize, așa că știam că e vorba despre mine”, a precizat ea.

Vezi și STUDIU | Cum ne pot salva pisicile viața: Legătura surprinzătoare dintre cancerul felin și cel uman

Lege nouă pentru iubitorii de animale. Din februarie 2026, câinii și pisicile primesc „act de identitate” obligatoriu / Amenzile sunt usturătoare