Unul din trei stăpâni de câini evită să își ia animalul de companie în mașină, din teama că acesta va face probleme, va lătra continuu sau va deteriora interiorul autoturismului.

Un sondaj realizat pe un eșantion de 1.000 de șoferi care dețin câini arată că 31% au ales să își lase patrupedul acasă deoarece cred că nu se va liniști pe durata drumului, iar 24% se tem că vor fi distrași în timp ce conduc.

Principalele temeri ale stăpânilor

Printre cele mai frecvente îngrijorări se numără:

26% se tem de mizeria pe care câinele ar putea să o lase în mașină

20% se tem de „accidente” neplăcute în timpul călătoriei

19% nu știu cum să își asigure câinele în mod corect și sigur

6% spun că simpla urcare și coborâre a câinelui din mașină le provoacă stres

Temerile nu sunt nefondate. Studiul, comandat de producătorul auto Škoda, sponsor auto al prestigiosului eveniment canin Crufts pentru al patrulea an consecutiv, arată că 20% dintre respondenți au avut cel puțin o experiență „de coșmar” într-o călătorie alături de câine.

În acest context, 28% și-ar dori ca animalul lor să fie mai disciplinat în mașină, iar 45% spun că au nevoie de îndrumare pentru a rezolva această problemă.

Impactul pandemiei asupra comportamentului câinilor

Pandemia pare să fi avut un rol important în apariția acestor dificultăți. Dintre cei care aveau câine în perioada lockdown-ului, 16% consideră că restricțiile au afectat negativ comportamentul animalului lor.

70% cred că lipsa socializării cu alți câini a avut un impact major

20% indică interacțiunea limitată cu alte persoane drept factor decisiv

30% consideră că izolarea a dus la apariția anxietății de separare

Pentru a veni în sprijinul proprietarilor, Škoda a lansat podcastul „Doggy Boot Camp” pe Spotify, alături de expertul canin Anna Webb. Inițiativa oferă sfaturi practice pentru stăpânii ai căror câini au dificultăți în timpul deplasărilor cu mașina.

Anna Webb explică:

„Călătoriile cu mașina pot fi stresante pentru câini dacă nu au fost învățați cum să facă față situației. Cercetarea arată cât de răspândite sunt încă aceste anxietăți.

Mulți câini adoptați în pandemie – sau care au trăit acea perioadă – manifestă acum probleme comportamentale legate de călătorii. Rutina imprevizibilă, contactul constant cu stăpânii și lipsa socializării au dus la o dependență accentuată și la teamă față de medii necunoscute.”

Cât de des călătoresc câinii cu mașina

Studiul arată că 27% dintre respondenți călătoresc cu câinele de mai multe ori pe săptămână, iar 10% recunosc că îl lasă să stea pe scaunul din față.

Cu toate acestea, 71% dintre stăpâni nu și-au antrenat niciodată câinele pentru călătoriile cu mașina, notează The Sun.

Metode folosite pentru a reduce stresul

Pentru a face drumul mai ușor, stăpânii apelează la diverse soluții:

46% vorbesc cu câinele pentru a-l liniști

35% deschid geamul

30% folosesc centură specială pentru câini

20% aduc în mașină culcușul sau jucăria preferată

19% oferă gustări

17% conduc cu mai multă atenție

17% oferă jucării de ros

8% pun muzică pe care câinele o tolerează

5% folosesc spray-uri sau arome calmante

Probleme frecvente în timpul călătoriilor

Chiar și cu aceste măsuri, apar dificultăți. Printre cele mai întâlnite situații se numără:

22% spun că animalul gâfâie excesiv, semn de stres

19% observă agitație constantă

17% au avut parte de episoade de vomă

15% se confruntă cu plâns sau scheunat

În plus, mizeria creează disconfort:

30% se plâng de urme de lăbuțe

30% de acumularea părului

12% de scaune murdare de salivă