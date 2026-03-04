Cutremurele afectează deopotrivă oamenii și animalele de companie. Cu ocazia împlinirii a 49 de ani de la marele cutremur produs în România în anul 1977, specialiștii îți explică în ce fel poți ajuta micile vietăți să treacă mai ușor de aceste eveniment neplăcut ce poate fi traumatizant.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

49 de ani de la marele seism din ’77: Cum afectează cutremurele animalele de companie

Câinii, pisicile și numeroase alte animale au simțurile atât de ascuțite, încât pot simți că se apropie un cutremur înainte ca noi să putem detecta o astfel de mișcare a pământului. Când acest lucru se întâmplă, puteți observa un comportament neobișnuit la animalul vostru, cum ar fi ascundere, neliniște, mers haotic și sunete de alarmă.

În timpul unui cutremur puternic, când se aud zgomote puternice, obiectele din jur se mișcă și este un haos colectiv, se poate declanșa o frică intensă. Acest sentiment se poate manifesta sub formă de anxietate prelungită, uneori timp de mai multe zile la rând.

Poți să îți calmezi animalul prin metode ușoare, dar ferme. Primul pas este să rămâi calm și să le vorbești pe un ton constant și blând. Asta le poate ajuta să se liniștească. Creează o zonă sigură cu pături și jucăriile lor preferate. Asta le poate relaxa, dar dacă se ascund sub mobilier, lasă-le acolo, potrivit dogsontherun.com.

Sfaturi pentru a atenua șocul evenimentului

Pe perioada unui eveniment atât de stresant, unele animale preferă fie singurătatea, fie interacțiunea. Indiferent ce ar alege, respectă-le decizia. Pregătiți o trusă de urgență care să conțină apă, hrană, medicamente, lese și obiecte care să le aducă confort animalelor.

De asemenea, asigură-te că animalul tău poate fi identificat în cazul unei separări. Este bine ca animalele să fie dresate să vină atunci când sunt chemate, mai ales că asta le poate salva viața.

Cu o pregătire potrivită, animalele pot depăși trauma unui cutremur și se pot simți din nou în siguranță. Un cutremur nu este deloc o situație care poate fi tratată superficial, mai ales în cazul unuia similar cu cel produs pe data de 4 martie 1977. Cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, seismul a cauzat 1.570 de victime, dintre care 1.392 doar în București.

Citește și: