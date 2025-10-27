De secole, oamenii au observat că animalele par să „simtă” dezastrele naturale înainte ca acestea să se producă. Cu simțuri mult mai ascuțite decât ale noastre, multe specii reacționează la schimbările subtile de presiune atmosferică, câmpuri electromagnetice sau vibrații ale solului, cu ore sau chiar zile înainte ca fenomenele să se producă, potrivit PetMojo.

Zece vietăți care pot prezice cutremurele și furtunile înainte să se întâmple

1. Câinii

Patrupedele pot deveni agitate, pot scheuna sau refuza să intre în clădiri înaintea unui cutremur. Specialiștii cred că ele detectează vibrațiile imperceptibile pentru oameni și percep modificări ale presiunii aerului care anunță furtuni.

2. Pisicile

Încă din Antichitate, s-a observat că pisicile fug din orașe înaintea cutremurelor. Ele pot simți tremurul fin al pământului prin pernuțele labelor și aud sunete ultrasonice produse de rocile care se mișcă adânc sub pământ.

3. Elefanții

Uriașii blânzi ai savanei percep undele seismice prin picioare și trompă, de la kilometri distanță. De exemplu, înainte de tsunamiul din 2004, elefanții din Thailanda au rupt lanțurile și au fugit spre dealuri, salvându-și viețile și avertizând oamenii din apropiere.

4. Broaștele râioase

În Italia, în 2009, o colonie de broaște a părăsit brusc iazul de reproducere cu câteva zile înaintea unui cutremur. Amfibienii pot simți schimbările chimice ale apei sau gazele eliberate din sol înainte de activitatea seismică.

5. Rechinii

Datorită receptorilor speciali numiți ampullae de Lorenzini, rechinii detectează câmpuri electrice și variații de presiune în apă. Înaintea uraganelor, aceștia înoată spre adâncimi mai sigure, cu mult înainte ca furtuna să ajungă la suprafață.

6. Păsările

Multe specii zboară spre adăposturi înaintea furtunilor. În 2014, un stol de măcălendri a părăsit Tennessee cu o zi înaintea unor tornade devastatoare. Păsările percep scăderea presiunii și sunetele de joasă frecvență din depărtare.

7. Albinele

Stupii devin agitați înainte de furtuni, iar albinele refuză să iasă chiar și în zile aparent senine. Micile insecte simt schimbările câmpurilor electromagnetice și ale presiunii atmosferice.

8. Șerpii

În 1975, șerpii din China au ieșit din hibernare, în frig, cu săptămâni înainte de un cutremur major, acesta fiind un avertisment natural care a permis evacuarea orașului Haicheng și a salvat mii de vieți.

9. Vacile

Fermierii spun că vitele devin neliniștite înaintea ploii. Ele pot percepe vibrațiile solului prin copite și reacționează la variațiile de presiune atmosferică.

10. Orcile

Balenele ucigașe își schimbă direcția de înot înaintea cutremurelor subacvatice. Sistemul lor sofisticat de ecolocație detectează zgomotele anormale provenite din adâncurile oceanului.

