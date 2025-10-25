EXCLUSIV | O nouă „modă” periculoasă printre stăpânii de animale: își sperie câinii cu decorațiuni de Halloween. Medicul veterinar avertizează: „Când animalul percepe un pericol, sistemul nervos intră în alertă maximă, iar corpul se pregătește să fugă sau să atace”

Pe TikTok au apărut filmulețe pentru Halloween, în care animalele de companie sunt speriate cu animatronice înfricoșătoare, în spiritul acestei sărbători moderne. Însă medicii veterinari trag un mare semnal de alarmă pentru stăpânii de câini și pisici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În numeroase clipuri, stăpânii își filmează animalele în timp ce le apropie de decorațiuni care se mișcă brusc sau emit sunete stridente. Deși intenția este amuzantă, specialiștii avertizează că aceste „glume” pot provoca traume emoționale puternice și reacții agresive.

„Este incredibil de iresponsabil din partea proprietarilor de animale de companie să încerce să-și sperie animalele”, afirmă Anna Foreman, medic veterinar la Everypaw Pet Insurance. „Câinii și pisicile nu înțeleg că aceste decorațiuni nu reprezintă o amenințare reală. Pentru ei, senzația de pericol este reală”, scrie Daily Mail.

Frica și anxietatea, reacții naturale, dar periculoase

Într-o serie de videoclipuri analizate de specialiști, animalele expuse la aceste „farse” au prezentat reacții de teamă și stres: tremurături, retragere, mârâit, lătrat excesiv sau chiar atac la adresa decorațiunilor.

„Toți câinii din aceste filmări sunt, în mod evident, în suferință”, a subliniat dr. Foreman. „Provocarea acestor reacții, mai ales la animalele tinere, poate duce la anxietate și comportamente agresive care persistă toată viața”.

Această formă de stres declanșează un mecanism de apărare periculos: câinii devin suspicioși sau agresivi față de oameni ori alte animale, mai ales dacă asociază figura din decorațiune cu o persoană reală.

Medicul veterinar Mariana Puiu: „Pentru un câine, frica nu e o glumă, ci o experiență traumatică reală”

Medicul veterinar Mariana Puiu confirmă gravitatea situației pentru Pets&Cats: „Mulți oameni tratează aceste momente ca pe o distracție, dar pentru câine, frica este o emoție intensă, nu o glumă. Când animalul percepe un pericol, sistemul nervos intră în alertă maximă, inima îi bate mai repede, tensiunea crește, iar corpul se pregătește să fugă sau să atace”.

Dr. Puiu susține că expunerea repetată la stres intens duce la tulburări comportamentale, apatie, lipsă de încredere și chiar fobii: „Un câine speriat de o decorațiune animatronică se poate teme ulterior de obiecte similare, de zgomote, de umbre sau chiar de oameni. Nu e o simplă reacție de moment”.

Cum reacționează un câine stresat: scara comunicării

Experții spun că animalele nu pot exprima verbal frica, dar o „vorbesc” prin limbajul corpului. Reacțiile lor pot fi observate pe așa-numita „scară a stresului”:

căscat frecvent, clipit des, linsul nasului;

evitarea privirii, întoarcerea capului;

întoarcerea corpului, retragerea ușoară, poziție joasă;

tremurat, urechi lăsate pe spate, coadă ascunsă sub corp;

mârâit, încordare musculară, holbat fix;

tentativă de atac, mușcătură.

„Când un câine ajunge la ultimele trepte, este deja copleșit de frică. În acel moment nu mai este capabil să gândească sau să se calmeze singur”, avertizează dr. Mariana Puiu. „De aceea, aceste farse sunt periculoase pentru siguranța oamenilor”.

Cum să-ți protejezi animalul de stresul de Halloween

Medicii veterinari recomandă stăpânilor să creeze un spațiu sigur pentru animalele lor în această perioadă: „Oferiți-le un loc liniștit unde se pot retrage. Zgomotele de la petreceri, vizitatorii sau artificiile pot cauza anxietate severă. Închideți draperiile, redați muzică liniștită și folosiți spray-uri cu feromoni, pentru a le reduce stresul”, este sfatul dr. Foreman.

„În niciun caz nu forțați animalul să confrunte ceea ce îl sperie. Lăsați-l să se retragă, vorbiți-i calm și nu râdeți de reacția sa. Empatia și siguranța sunt cheia unei relații sănătoase între om și câine”, a completat medicul veterinar Mariana Puiu.

Când distracția devine cruzime pentru animale

Deși TikTok și alte platforme sociale transformă aproape orice moment în divertisment viral, animalele nu sunt conștiente de context. Ele trăiesc emoțiile în prezent, iar frica resimțită este reală.

„Mulți câini nu se mai apropie de zonele unde au fost speriați. Unii refuză să iasă afară, alții devin agresivi fără un motiv aparent”, explică specialista.

În plus, animalele tinere, aflate în perioada de socializare, devin anxioase pe termen lung. Aceste tulburări sunt dificil de corectat și necesită terapie comportamentală de durată.

Medicul veterinar Mariana Puiu subliniază că iubirea față de animale nu se măsoară în vizualizări sau reacții online: „Câinele are încredere deplină în stăpânul său. Dacă persoana pe care o iubește îl sperie intenționat, acea încredere se rupe. Nu e nimic amuzant în a provoca frică unui animale care depinde de tine”.