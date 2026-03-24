Patrupedul care ocupă primul loc în topul celor mai inteligente rase de câini este dominat de un patruped care continuă să surprindă cu puterea lui de învățare și loialitatea față de stăpânii săi.

Topul celor mai inteligente rase de câini

Atunci când vine vorba despre inteligența câinilor, o rasă se detașează constant în toate clasamentele. Câinii din rasa Border Collie sunt considerați de specialiști drept cel mai inteligent câine din lume, impresionând prin capacitatea rapidă de învățare, nivelul ridicat de concentrare și abilitatea de a înțelege comenzi complexe după foarte puține repetări.

Experții în comportament canin explică faptul că inteligența la câini este măsurată în mai multe moduri: abilitatea de a învăța comenzi noi, de a rezolva probleme și de a răspunde rapid la instrucțiuni. Câinii din rasa Border Collie sunt de departe liderii în toate aceste categorii, potrivit aol.com.

Inițial, această rasă a fost dezvoltată pentru păstorit, ceea ce explică nivelul ridicat de atenție și energia constantă. Acești câini sunt capabili să ia decizii rapide în mod independent, o abilitate esențială pentru controlul turmelor. Un exemplu celebru este Chaser, un Border Collie care a devenit cunoscut pentru faptul că putea recunoaște peste 1.000 de cuvinte — un nivel de înțelegere comparabil cu cel al unui copil mic.

Pe lângă Border Collie, alte rase considerate extrem de inteligente sunt: Poodle, German Shepherd, Golden Retriever și Doberman Pinscher. Aceste rase sunt recunoscute pentru capacitatea lor de învățare, loialitate și versatilitate, fiind adesea folosite în activități precum salvare, terapie sau muncă de poliție.

