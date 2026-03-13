Orice iubitor de animale își dorește un prieten blănos fără predispoziții la anumite afecțiuni, astfel că un veterinar a alcătuit un top pentru cele mai sănătoase rase de câini. Iată la ce să fii atent atunci când decizi să îți iei un astfel de patruped.

Top cele mai sănătoase rase de câini

Printre rasele considerate printre cele mai sănătoase se numără Beagle, Border Collie, Australian Cattle Dog și Greyhound, potrivit express.co.uk. Aceste rase cu constituție robustă au și o speranță de viață relativ ridicată.

Specialiștii explică de ce aceste rase sunt mai sănătoase decât altele. De-a lungul timpului, ele au fost crescute pentru diverse munci și rezistență fizică, și nu pentru trăsături estetice. Din acest motiv, ele sunt mai puțin predispuse, din punct de vedere genetic, la anumite afecțiuni întâlnite la alte rase.

De exemplul, un exemplar din rasa Australian Cattle Dog a intrat în cartea recordurilor pentru longevitatea sa, trăind aproape 30 de ani.

Și alte rase de câini sunt considerate ca având o stare generală de sănătate bună. Shiba Inu sau Poodle sunt două dintre ele, putând trăi mulți ani fără afecțiuni. Comparativ cu alte rase, acestea au mai puține probleme ereditare.

Totuși, experții subliniază că sănătatea unui câine nu depinde doar de rasă. Alimentația, exercițiul fizic, îngrijirea medicală regulată și reproducerea responsabilă joacă un rol major în starea de sănătate a animalului.

