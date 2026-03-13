HEALTHY LIFE

Top cele mai sănătoase rase de câini: La ce să fii atent dacă vrei un animal fără probleme

Raluca Alexe 13 martie 0 comentarii
Trei tipuri de câini sursa foto: Freepik

Orice iubitor de animale își dorește un prieten blănos fără predispoziții la anumite afecțiuni, astfel că un veterinar a alcătuit un top pentru cele mai sănătoase rase de câini. Iată la ce să fii atent atunci când decizi să îți iei un astfel de patruped.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Top cele mai sănătoase rase de câini

Printre rasele considerate printre cele mai sănătoase se numără Beagle, Border Collie, Australian Cattle Dog și Greyhound, potrivit express.co.uk. Aceste rase cu constituție robustă au și o speranță de viață relativ ridicată.

Specialiștii explică de ce aceste rase sunt mai sănătoase decât altele. De-a lungul timpului, ele au fost crescute pentru diverse munci și rezistență fizică, și nu pentru trăsături estetice. Din acest motiv, ele sunt mai puțin predispuse, din punct de vedere genetic, la anumite afecțiuni întâlnite la alte rase.

De exemplul, un exemplar din rasa Australian Cattle Dog a intrat în cartea recordurilor pentru longevitatea sa, trăind aproape 30 de ani.

Și alte rase de câini sunt considerate ca având o stare generală de sănătate bună. Shiba Inu sau Poodle sunt două dintre ele, putând trăi mulți ani fără afecțiuni. Comparativ cu alte rase, acestea au mai puține probleme ereditare.

Totuși, experții subliniază că sănătatea unui câine nu depinde doar de rasă. Alimentația, exercițiul fizic, îngrijirea medicală regulată și reproducerea responsabilă joacă un rol major în starea de sănătate a animalului.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Freepik

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *